El mundo del espectáculo tiene estrellas que brillan por siempre y se convierten en leyendas, es el caso de la cantante estadounidense Cyndi Lauper, quien está por cumplir los 71 años y los quiere celebrar con una gira en la que dirá adiós a los escenarios.

Conocida como la “chica que solo quiere divertirse”, por uno de sus éxitos de los años 80 que se convirtió en un lema de vida para ella y para muchas jóvenes que tomaron esta canción como un himno para las noches de fiesta, reunión y alegre convivencia. Cyndi Lauper se despide de una carrera artística de 40 años que justamente será titulada “Girls Just Wanna Have Fun”, informó la empresa de entretenimiento Live Nation.

La cantante tiene en plan de gira recorrer 23 ciudades durante el otoño de este año, empezando el 18 de octubre en Montreal (Canadá), pasando por Nueva York el 30 de octubre, Los Ángeles el 23 de noviembre, entre otros lugares y hasta llegar al cierre el 5 de diciembre en Chicago.

El anuncio de la gira fue dado a conocer en el marco del estreno del documental “Let the Canary Sing”, dirigido por Allison Ellwood, que sigue la carrera de la cantante desde los inicios y que se proyectará en Paramount+ en Estados Unidos y Canadá a partir de este día.

Antes del estreno en el Teatro Chino TCL de Hollywood, Lauper participará en una ceremonia de grabado de manos en el mismo recinto.

La agenda de promoción continuará este miércoles con su presencia en el programa “Jimmy Kimmel Live!” en el que se prevé que aborde su retiro y las impresiones sobre el documental que vio la luz por primera vez en el festival de Tribeca el año pasado.

Su trayectoria

Cyndi Lauper comenzó su carrera en la industria musical con Blue Angel, una banda que se hizo popular en los bares de Nueva York y que la llevó a grabar el álbum “She's So Unusual”, en 1983, del que se desprendió el sencillo “Girls Just Wanna Have Fun”, que con su alegría, irreverencia y una moda única, la convirtió en un himno feminista que la hizo despegar y convertirse en un ícono de la industria musical.

Su línea extravagante de ropa, su estilo para cantar y al mismo tiempo gritar que las jóvenes solo quieren divertirse llamaron la atención y marcaron tendencia en los 80, cuando la cantante nacida en Brooklyn también presentó al mundo uno de los que serían sus hits y que marcaron un estilo de balada con “Time after time”.

Agencias

La cifra

11 álbumes de estudio tiene en su carrera, el último fue “Detour”, lanzado en 2016.

Comparaciones

A lo largo de la carrera de Cyndi Lauper han dicho que su estilo tiene la línea de Madonna ya que ambas cantantes fueron exitosas en la época de los 80 y creaban canciones con letras que empoderaban a las féminas y hablaban sobre temas tabú.

Al respecto,en 2019, durante una entrevista reconoció que siempre admiró a Madonna y que, cuando hizo “Like a prayer”, la amó por encima de todo.

Además, indicó que todas las personas tienen diferentes habilidades, pero que, desafortunadamente, la industria de la música suele enfrentar a las mujeres contra otras mujeres.

CT