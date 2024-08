Desde tiempos inmemorables, la Luna ha sido fuente de inspiración para juglares, poetas, soñadores y artistas de toda índole.

Para el cantautor colombiano Manuel Medrano también es la musa detrás de su más reciente sencillo, titulado precisamente “Luna”. En colaboración con el pianista, compositor y arreglista estadounidense Arthur Hanlon, Medrano ha creado una pieza íntima para piano y voz que promete conmover a su audiencia, comparte en entrevista para El INFORMADOR: “Siempre quise hacer una canción de ese tipo, una melodía para interpretar sólo a piano y voz. Al pensarla así, quería que la pieza de piano fuera compuesta por un artista que le dedicará su vida al instrumento y me encontré con la joya que es Arthur Hanlon quien es una maestro en el piano y juntos hicimos esta obra de arte que siento que pasó a ser más allá de una canción y un poema a convertirse en una obra de arte. Una pieza de piano magnífica junto a una letra que conecta y mueva las fibras”.

El cantante de 36 años presentó esta canción por primera vez en vivo junto a Hanlon en los Premios Heat, realizados en Punta Cana, República Dominicana. Fue un momento memorable que Medrano recuerda con mucha felicidad: “Me gusta mucho tocar con Arthur, él es un tipo muy brillante, divertido y buena persona y a mí eso me llena de buena energía. Fue una semana de muchas entrevistas. Esa presentación fue memorable y me da mucha felicidad que hayamos podido interpretar en unos premios tan increíbles”.

En esos mismos premios, Medrano obtuvo el galardón como “Mejor Artista Pop”, sumándose así a los dos Latin Grammy que ya tiene en su haber.

Para Medrano, este tipo de distinciones ayudan a conectar más con el público: “Siento que los premios con los años te ayudan a escribir una historia. Te ayudan a que el mundo conozca mucho más de ti y eso me parece muy especial. Son espacios en los que uno reconecta con la música, con los colegas pues cuando uno está de gira o en el estudio no puede hacerlo, estos espacios me parecen geniales porque conectan el talento legendario, a esos artistas que llevan mucho tiempo haciendo esto, como también con los artistas que están comenzando, por lo cual creo que es importante tener esa clase de espacios”.

Actualmente, Medrano está promocionando su tercer álbum de estudio, titulado “Perfecto”’. Este trabajo captura su universo musical y emocional en 14 canciones, entre las cuales se encuentran “Este Cuento”, “Verano en NY”, “Miel” y la ya mencionada “Luna”.

Para este álbum, el colombiano se inspiró en la idea de la perfección que, para él, reside en la experiencia de vivir en el planeta Tierra. Fusionando géneros como el pop, funk, música disco, folk, country, jazz, soul y ritmos latinoamericanos, Medrano busca transmitir un mensaje profundo.

“Este disco es muy importante para mí, lo hice como un mensaje para la humanidad, en esas cosas que me parecen perfectas como lo es el aire que respiramos, el mar, la salud, como el privilegio de amarnos los unos a los otros. Siento que si escuchan este álbum hoy o en 20 años, tendrá el mismo mensaje, te va a invitar a reconectar con la vida. Creo que en la poca experiencia que tengo de la vida, a la humanidad se le olvida lo privilegiado que somos de disfrutar de la salud, de las cosas simples, de ese privilegio del universo que conspira para que nosotros podamos disfrutar de este espacio en la tierra. Este es el mensaje de este álbum para que la gente ame y conecte con la fantasía, que no tenga miedo a las palabras poderosas”.

A pesar de que entre México y Colombia hay más de tres mil 500 kilómetros de distancia, ambas naciones gozan de una hermandad en rubros como la literatura, el cine, la música y la cultura en general. Esta cercanía es la que ha llevado al cantante a ofrecer 12 conciertos en nuestro país, incluyendo una presentación en el Teatro Diana de Guadalajara el próximo 24 de octubre como parte de su gira “Manuel Medrano en Concierto”.

“En Colombia siempre hemos crecido de la mano de México a través de la gastronomía, la historia que nos conecta tanto y al mismo tiempo he tenido el privilegio de que México se haya convertido en mi segundo hogar y en un país que me ha abrazado durante muchos años y ha recibido con tanto cariño mi música. Para mí público de México tengo palabras de amor, agradecimiento, un inmenso cariño”.

La gira de Medrano en México también incluye paradas en Hermosillo, Tijuana, Villahermosa, Tuxtla, Puebla, León, Querétaro, Veracruz, Monterrey, Ciudad de México y Toluca.

Manuel Medrano acumula más de ocho millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming, y México se encuentra entre los tres países que más escuchan al colombiano.

Durante este año, Medrano ha visitado varios países con asistencias masivas en Chile y Argentina, además de sold outs en España y Perú. Posterior a su visita a México, emprenderá una gira por Estados Unidos y cerrará el año en su natal Colombia, donde hará su primer Movistar Arena el 22 de noviembre.

Todo saldrá “Perfecto”

Manuel Medrano prepara sus mejores pasos y canciones para deleitar a su público tapatío el 24 de octubre, a las 21:00 horas, cuando pise el escenario del Teatro Diana. El concierto está a punto de ser sold out.

Las imperdibles del colombiano

“Afuera del planeta”: Es el sencillo por el cual el artista comenzó a ser reconocido nacional e internacionalmente; el tema fue lanzado en 2015.

Es el sencillo por el cual el artista comenzó a ser reconocido nacional e internacionalmente; el tema fue lanzado en 2015. “Bajo el agua”: Fue el segundo sencillo lanzado por el artista, el video fue dirigido por el mexicano Kai Parlange y los escenarios fueron el Centro Histórico y un complejo acuático en la Ciudad de México.

Fue el segundo sencillo lanzado por el artista, el video fue dirigido por el mexicano Kai Parlange y los escenarios fueron el Centro Histórico y un complejo acuático en la Ciudad de México. “Una y otra vez”: Este tema fue compuesto por el artista y producido por Juan Pablo Vega.

Este tema fue compuesto por el artista y producido por Juan Pablo Vega. “La mujer que bota fuego”: Las mujeres son la principal inspiración para Manuel Medrano al momento de componer, esta canción fue grabada en Casetera Estudio, en Bogotá.

“Quédate”: Esta canción es una balada romántica que destila una mezcla de vulnerabilidad y entrega total en el amor. La letra refleja el deseo de evitar el dolor y las peleas en una relación, pero al mismo tiempo reconoce que hay una belleza en la reconciliación y en el acto de perdonar.

CT