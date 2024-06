La constante fueron los gritos ensordecedores al interior de la Arena VFG este jueves por la noche tras la salida de Louis Tomlinson al escenario cerca de las 21:20 horas y durante el espectáculo de su gira "Faith In The Future World Tour", refrendado que sigue siendo un gran consentido del público tapatío que nunca dejó de ovacionarlo celebrando todas y cada una de las canciones que interpretó durante la velada, la cual lució abarrotada.

Entre el público, la mayoría jovencitas y adolescentes, había quienes se la pasaron llorando intensamente durante todo el concierto, el cual sorprendió con un potente juego de luces y pantallas que daban cuenta de la gran calidad y tecnología que tiene este show de Louis.

La gira le da nombre al álbum que publicó en el 2022 y justo ahora está promoviendo un disco en directo llamado "Live" donde interpreta estas mismas canciones, el material se publicó el pasado 25 de abril.

El ex One Dirección abrió su concierto con temas como "The Greatest", "Kill My Mind" y "Bigger Than Me". Louis siempre lució relajado, con el ánimo en equilibrio pese al mar de gente que estaba lleno de euforia y energía por escucharlo, lució muy casual con ropa de corte deportivo en colores gris y azul, además le agradeció a la audiencia por el buen recibimiento que le dio, destacó que sin duda este era uno de sus momentos favoritos.

Otros temas que también destacaron durante su espectáculo fueron "Holding On To Heartache", "Face The Music" y "We Made It", no hubo una sola canción que el público no se supiera y que cantara a todo pulmón, los gritos al unísono le ponían la piel de gallina a cualquiera.

Otros temas que también resonaron con fuerza fueron "Night Changes" que originalmente es de One Direction, "Chicago" y "All This Time". Louis de nuevo agradeció a todas y cada una de las personas que se dieron cita a su concierto, resaltando lo feliz que se encontraba de estar esta noche compartiendo con cada uno de sus seguidores.

También se hicieron sentir otras canciones importantes en la carrera del músico como "She Is Beauty We Are World Class", "Copy of a Copy of a Copy", "Walls" y "Written All Over Your Face".

El cierre de la velada se encaminaría con temas como "505", cover de Arctic Monkeys, "Back to you", "Angels Fly" y también melodías como "Out of my Sistem", "Saturdays", "Where do Broken Hearts Go" y "Silver Tongues". Sin duda se trató de una noche llena de energía donde las emociones de las adolescentes estuvieron siempre a reventar, declarándole todo su amor a Louis Tomlinson.

CT