Linkin Park regresa a los escenarios en 2025 con una gira mundial que lleva por nombre “From Zero World Tour 2025,” y México será el país donde comenzará esta ambiciosa serie de presentaciones.

La banda ha confirmado tres conciertos en territorio mexicano: el primero será el 31 de enero en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, seguido por una presentación el 3 de febrero en el Estadio 3 de marzo en Guadalajara y finalmente, el 5 de febrero en el Estadio Banorte de Monterrey.

Este regreso marcará la primera visita de Linkin Park a México en una década.

La gira lleva el título “From Zero” en honor a Xero, el nombre original de la banda antes de su transición a Linkin Park.

Hasta el momento, el grupo ha dado un adelanto de este proyecto con los sencillos “The Emptiness Machine”, “Over Each Other”, “Heavy Is the Crown” y “Two Faced”.

Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes CitiBanamex el 20 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el 21 de noviembre.

Como añadido especial, Linkin Park contará con la participación de la banda AFI como teloneros en sus presentaciones en México.

