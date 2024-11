El cineasta mexicano Carlos Carrera, conocido por proyectos como “El crimen del padre Amaro”, “De la infancia”, “El Traspatio” y “Confesiones”, estrena hoy en circuitos culturales y salas de cine —Cinemex—, el documental “Pasitos a la fama”, el cual narra la historias de niños que buscan un lugar en la industria del entretenimiento donde los procesos de casting son habituales y son el contextos donde los sueños de esos pequeños y de sus familiares toman forma.

Carlos sigue los pasos de los niños Carlos Meza, Macarena Oz, Montserrat García, Elaine Haro y Aarón de Jesús Márquez, quienes ahora ya son jóvenes que siguen labrándose su camino, Macarena por ejemplo, es parte del elenco de la serie “Nadie nos va a extrañar” que fue una de las más vistas en México; Elaine es actriz de telenovelas y también es cantante, mientras que Aarón se ha convertido en un destacado bailarín de ballet.

El documental, recuerda Carlos en entrevista para EL INFORMADOR, comenzó a desarrollarse entre el 2017 y el 2018, después llegó la pandemia y tuvo que hacerse una pausa, hace un par de años el proyecto se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y ahora llega su corrida comercial.

Resalta también Carlos, que si volviera a retomar el proyecto como si fuera una segunda entrega, le gustaría esperar 10 años más para ver en qué punto de su vida están estos protagonistas de su película.

Sobre cómo surge la idea de realizar este proyecto, comparte el director que al estar inmerso en esta industria, “siempre hay una serie de acontecimientos, vidas y problemas que no necesariamente son capturados en la pantalla cuando se hace una película o una serie. Y me tocó mucho convivir con muchos niños a lo largo de mi carrera, de hecho me tocó trabajar con Luis Fernando Peña y Benny Emmanuel y sus historias eran iguales o más interesantes que lo que sucedía en la pantalla. Desde siempre había querido retratar este mundo que empieza en los castings donde algunos niños son un poco llevados a la fuerza por los padres y las madres”.

Aarón de Jesús Márquez, el joven de 19 años es parte del ABT Studio Company, con sede en Nueva York. CORTESÍA

Además refiere, que si bien estos niños tienen el sueño de la fama, al final de cuentas lo que hacen es un trabajo, “que está muy regulado, pero que esos niños tendrían que estar en la escuela o jugando que en un set, pero bueno, es su voluntad o la de sus padres, que también es una actividad que a los niños les satisface”.

En el documental se puede ver cómo hay un nicho importante para que los niños se desarrollen en el entretenimiento, las filas para los castings son enormes donde se consumen muchas horas de espera para saber si hay alguna oportunidad. “Nos asomamos a sus vidas y quisimos mostrar también un mosaico de distintas realidades sociales de nuestro país, además de distintas oportunidades y cómo esta búsqueda del éxito algunas veces consiste en hacer las cosas bien y dedicarse a lo que uno le gusta, y en otras es más el rollo frívolo de los influencers y de la fama por la fama”.

También, está el factor de que varios de los padres cumplen sus sueños a través de sus hijos, y que algunos de estos niños también a partir de su trabajo aportan en la manutención de sus familias. En el caso de Carlos Meza, es un joven que incluso se abre sus propias puertas, pues él y su familia buscan la manera de generar ingresos a partir de su talento.

“Al final es muy normal que la vocación se herede, si los padres se dedican a eso y los niños lo están viendo todo el tiempo, pues ahí está el ejemplo de los hijos de famosos, quienes ahora lo son también. Pero hay otros niños que realizan el sueño de los padres, porque quien quiso tener esa carrera o alcanzar el éxito, fue el padre o la madre, y a través de sus hijos, siendo una especie de managers, están viviendo ese sueño. Pero hay que ver en qué medida están inducidos u obligados los niños, o si es que también esto se vuelve una vocación. Porque contado de una manera positiva, hay muchas familias que se organizan para nutrir la vocación de esos niños”.

Carlos continúa trabajando en televisión, ha estado detrás de series como “Lotería del crimen” y “Dr. Lucía” para TV Azteca. Además, está trabajando en un cortometraje de animación.

Historias de niños talentosos

Del nominado al Oscar, el galardonado director y guionista Carlos Carrera, “Pasitos a la fama” sigue a cinco niños mexicanos (junto con sus familias) que persiguen el estrellato en sus respectivas localidades que, con suerte, los llevará a las brillantes luces de la Ciudad de México, donde nacen las estrellas. Carrera expone la cruda realidad de la búsqueda de la fama y la fortuna a través de la perspectiva infantil, mientras somos testigos de los sacrificios, altibajos y callejones sin salida de su peligroso viaje.

