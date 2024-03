Daniel Gutiérrez, líder y vocalista de La Gusana Ciega; la banda Melina junto con su líder Víctor Carré y como invitado especial Leonardo de Lozanne de Fobia, se reunirán el próximo jueves 7 de marzo, a las 21:00 horas, en el Teatro Diana a través del espectáculo “Rock Jude Fest” donde el público vivirá toda una experiencia musical, pues estos tres artistas consolidados interpretarán los grandes éxitos de tres íconos del rock mundial: Queen, The Beatles y David Bowie.

En entrevista para EL INFORMADOR, Daniel comparte que el concepto ya tiene aproximadamente tres años en desarrollarse, primero integrando la música de The Beatles a través de él, quien es el que la interpreta y con los hits de Queen a cargo de Melina; sin embargo, para ciudades como Tijuana y Guadalajara, llegará Leonardo con los éxitos de David Bowie.

“Este es un homenaje hacia estos tres íconos, un show que dura aproximadamente tres horas donde vas a estar escuchando rolas de The Beatles, Queen y Bowie, intercaladas; es decir, el show se va mezclando, es súper dinámico”. Sobre el escenario también se harán duetos y cada artista tendrá sus momentos clave para brillar, “hay obviamente proyecciones y luces, la verdad es que es un show bien padre para ir a compartir la música con la que crecimos”.

Es una gran experiencia para quienes son fanáticos de estos músicos británicos que marcaron la historia de la música; además, refrenda Daniel que se trata de una velada para toda la familia: “En algunos momentos sobre el escenario nos estaremos juntando unos con otros para interpretar algunas rolas, por ejemplo, a mí me toca cantar un par de canciones de Bowie y otras de Queen con Víctor”.

Generalmente hay bandas tributo cuyo concepto es hacer una fiel imitación de estos importantes artistas, aquí en este proyecto lo diferente es que tanto Daniel como Víctor y Leonardo cantan a su estilo y con su sello característico estas icónicas canciones sin perder el hilo de lo que significa el nombre de Queen, David Bowie y The Beatles.

“Cuando Víctor me invitó al proyecto, le fuimos dando forma, la verdad es que somos fans de estos grandes del rock, son con los que crecimos y la razón por la que hacemos música y nos dedicamos a esto. Entonces, hay una cosa de mucho corazón de poder interpretar estos temas que han sido tan importantes para nosotros, así que este es un concierto de fans para fans. Se genera una energía especial en el escenario, no nada más el tributo, aquí somos nosotros, artistas consolidados, quienes estamos interpretando las canciones con nuestro corazón y con nuestra voz”.

Sobre los retos de interpretar particularmente las canciones de The Beatles confiesa que primero está la responsabilidad de darle voz a canciones con las que la gente ha vivido momentos importantes de su vida. Además de que los cuatro integrantes de The Beatles tienen un estilo muy diferente de manera particular en los rangos vocales, por lo que para Daniel esto representa un buen nivel de destreza para su propia interpretación.

Finalmente, sobre a dónde quieren llevar el proyecto, externa que es un concepto que se presta para poder incorporar a otras leyendas del rock e invitar a otros amigos a sumarse. “Principalmente la espina dorsal son The Beatles y Queen, pero sí podríamos hacer un show donde estén estas bandas y Elton John, Rolling Stones o Pink Floyd... las posibilidades son bastante amplias”.

En cuanto a La Gusana Ciega, Daniel comparte que la banda está por sacar un sencillo del nuevo material que están trabajando.

Agéndalo

Para amantes del rock clásico

“Rock Jude Fest” con Daniel Gutiérrez, Víctor Carré y Melina, además de Leonardo de Lozanne. Jueves 7 de marzo, a las 21:00 horas, en el Teatro Diana. Boletos de 350 a mil 500 pesos de venta en Ticketmaster o taquillas del teatro.

CT