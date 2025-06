Hace unos días fue revelado el tan esperado setlist para la edición número 15 del Corona Capital, la variedad de géneros musicales es una de las características a destacar, debido a esto es completamente normal si solo quieres ir un día o dos de esta edición y los organizadores del festival lo saben, por lo que los boletos individuales ya se encuentran disponibles.

En esta ocasión el Corona Capital repetirá sede, siendo el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el punto de encuentro para los melómanos que disfrutan conocer y añadir nuevas bandas a su playlist y también para aquellos fanáticos que esperan con ansias el entonar a todo pulmón las canciones que no dejan de estar on repeat en su vida diaria.

Sin embargo, en esta ocasión el concierto más esperado del año a nivel nacional, ha decidido no limitarse a solo una ciudad, creando el nuevo formato Corona Capital Sessions, aun no se tienen muchos detalles al respecto, no obstante, ya se han revelado las ciudad que serán partícipes de esta nueva experiencia.

A continuación, te brindaremos un listado con los precios por día para la edición de Ciudad de México, la cual tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre.

Precios por boleto individual

General

Viernes 14: 2 mil 400 pesos

Sábado 15: 2 mil 400 pesos

Domingo 16: 2 mil 400 pesos

Comfort Pass

Viernes 14: 3 mil 500 pesos

Sábado 15: 3 mil 500 pesos

Domingo 16: 3 mil 500 pesos

Plus

Viernes 14: 4 mil 600 pesos

Sábado 15: 4 mil 600 pesos

Domingo 16: 4 mil 600 pesos

100 Club Pass

Viernes 14: 10 mil 980 pesos

Sábado 15: 10 mil 980 pesos

Domingo 16: 10 mil 980 pesos

