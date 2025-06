El festival de reggaetón más grande a nivel nacional ya esta aquí, si tienes pensado acudir, a continuación te brindaremos información valiosa sobre este evento musical. Las fechas que constituirán la edición de este año serán los días 22 y 23 de noviembre y tendrá por sede el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

La venta de boletos para acudir a este concierto en la metrópoli mexicana, comenzó el pasado 4 de junio, no obstante, algunos fanáticos de este género musical decidieron esperar a la confirmación oficial del line up, y no llevar a cabo su compra de boletos a ciegas. Ahora que los artistas han sido confirmados, la venta general tendrá inicio el próximo martes 1 de julio.

¿Qué artistas se presentarán en el Flow Fest 2025?

Hasta el momento la presencia de algunos de los exponentes principales han causado gran entusiasmo entre el público mexicano, debido a que el anuncio del cártel oficial fue dado a conocer hace apenas unas horas, entre los artistas principales para el día sábado se encuentran: Dom Omar, Myke Towers y Wisin, por otro lado el día domingo se presentarán artistas de la talla de: J Balvin, Young Miko y Nicky Jam.

¿Cuál es el precio de los boletos para acudir al Flow Fest?

Abono General

Early Bird: $2,570 MXN

Fase 1: $2,890 MXN

Abono Banamex Plus

Early Bird: $6,579.20 MXN

Fase 1: $7,398.40 MXN

Abono Comfort Pass (Presentado por Banamex)

Early Bird: $4,574.80 MXN

Fase 1: $5,144.20 MXN

CT