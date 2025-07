Por más de dos décadas, Chetes ha sido una de las voces más representativas del rock alternativo en México. Su carrera, que comenzó al frente de Zurdok y Vaquero, y que continuó como solista, le ha significado un sinfín de seguidores de distintas generaciones de oyentes. Actualmente, mientras prepara una serie de nuevos proyectos, regresa a Guadalajara con un concierto íntimo y acústico, este 26 de julio, en el Foro Barbanegra.

Este formato, pensado para un público reducido, permite a Chetes -nombre artístico de Luis Gerardo Garza Cisneros- acercarse de manera distinta a su repertorio.

“Es un show muy directo del corazón”, asegura el músico en entrevista con EL INFORMADOR. “Ahorita traigo un set muy completo: traigo rolas de toda mi carrera solista, obviamente, y también varias de la época de Zurdok. Es un setlist diseñado para todos los fans”.

Guadalajara ha sido, para el regiomontano, una ciudad especialmente receptiva: “La última vez que estuve por allá sentí bastante cariño de todos los fans. La verdad es que me han tratado muy bien en Guadalajara, cada vez siento que hay más cariño y me emociona mucho volver”, expresa.

Un show para los fans

El proceso de seleccionar las canciones que interpretará se basa, principalmente, en el gusto de su audiencia: “Estoy escogiendo los temas que veo que más le gustan a los fans, porque es realmente una tocada especial para ellos. Veo qué rolas tienen más reproducciones en las plataformas y les doy preferencia”, explica. “Las rolas se traducen muy bien al formato acústico, porque la mayor parte están compuestas de esa forma, con guitarra y voz”.

Este reencuentro cercano con su público también le permite notar cómo ha cambiado su audiencia con el paso del tiempo.

“Sí es algo que he notado; de hecho, también me lo han comentado mi manager y mi personal. Hay gente de todas las edades: gente de mi generación, gente mucho más joven, gente más grande. Siempre he querido eso con mi música: que sea universal, que conecte con toda la gente”.



Un momento pleno

El 2025 encuentra a Chetes en un estado de plenitud personal y creativa. “Cada vez estoy más feliz y más a gusto, sobre todo, por sentir el cariño de todos los fans. Cada vez veo crecer mis plataformas y sigo activo haciendo música nueva”, dice.

Su agenda está repleta de planes: en 2024 lanzó “Polvo de Estrellas”, un disco en colaboración con la banda Calexico; prepara el lanzamiento de un soundtrack para una película de comedia de humor negro; y además, celebra el vigésimo aniversario de “Blanco Fácil”, su emblemático debut como solista.

Este último, en particular, le genera nostalgia y sorpresa.

“Me está cayendo el veinte, sobre todo al ver a mis hijos crecer, que ya los dos son grandes. Es increíble cómo pasa el tiempo. Me llena de orgullo ver que la gente sigue escuchando el disco de ‘Blanco Fácil’, que sigue cada vez más en los oídos de la gente”, afirma.

A propósito de esa efeméride, el músico adelantó una reedición especial: “El próximo año vamos a hacer una reedición muy padre, remasterizada y con unas versiones nuevas. También viene una gira con toda la banda tocando el disco en su totalidad en vivo”.

Una conexión que no se agota

A lo largo de la conversación, Chetes reitera el valor que encuentra en seguir conectado con su público. En cada show acústico hay una intención de cercanía y honestidad. Su música, insiste, busca transmitir buena vibra, sin poses ni distancias.

“Siempre estoy ocupado y siempre estoy haciendo lo que me gusta”, resume. “Me siento muy en sintonía con lo que me gusta hacer y con mi trabajo. Estoy, digamos, más feliz que nunca”.

A 20 años de una colaboración espontánea

Uno de los momentos más memorables en la carrera de Chetes fue la creación de “16 de febrero”, tema que compuso junto a Meme del Real y que formó parte del soundtrack de la película “Fuera del cielo”, en 2006. Esa colaboración, que también cumple 20 años el próximo año, nació de manera fortuita.

“Meme tenía ese proyecto de hacer el soundtrack de esta película y se le ocurrió invitarme a hacer el tema principal”, recuerda. “Al día siguiente fui a su estudio, que justo era el 16 de febrero del 2006, y ahí empezamos a componer. Yo tenía unas ideas, él tenía otras, empezamos a armar la canción y de ahí salió el tema de ponerle la fecha en el título. La compusimos ese día, hicimos un demo y al día siguiente empezamos la producción. Grabé mis voces y regresé a Monterrey. Fue una situación muy rápida y una rola que se dio de forma muy espontánea”.

Esa canción no sólo se mantiene en la memoria de los fans, sino que fortaleció un lazo entre ambos músicos. “En lo personal fue de mis colaboraciones favoritas de toda la vida. Fue algo muy especial. Seguimos siendo muy buenos amigos hasta la fecha. Este año nos juntamos para cantar la canción en el festival Pal Norte”.

Recompensas a largo plazo

Dos décadas después de su lanzamiento, “Blanco Fácil” no sólo conserva su relevancia emocional entre los seguidores de Chetes, sino que también le ha valido nuevos reconocimientos. “Parece que va a hacer disco de platino y de oro por la canción ‘Completamente’ y por el álbum completo. Para mí es un reconocimiento muy especial porque, bueno, 20 años después, la gente lo sigue escuchando y sigue estando en el gusto de la gente”.

Estos logros se suman a otros proyectos que mantiene en curso. Entre ellos, destaca la banda sonora de una película, cuyo título aún está por definirse. “Tenían una fecha tentativa para lanzar en agosto. Yo tengo ya toda la música lista. La idea es sacar un EP o un álbum completo con parte del score, con una selección y dos temas inéditos. Cuando tenga más información de cuándo va a salir la película, me voy a sincronizar con ese lanzamiento”, adelanta. Aunque no puede dar demasiados detalles, Chetes se dice emocionado por esta producción, que compuso en su totalidad.

Chetes en concierto

Chetes regresa con un concierto íntimo y acústico, este 26 de julio, en el Foro Barbanegra -Justo Sierra 2194-A, Guadalajara- a las 21:00 horas. Boletos disponibles en Roomers.mx y en taquilla, con un costo general de 750 pesos.

