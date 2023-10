El próximo 14 de octubre la alineación romántica del pop contemporáneo, Camila, ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex en punto de las 21:00 horas. Esta gira marca una nueva etapa musical en la agrupación porque de nueva cuenta se integra Samo tras varios años de haberse despedido de este proyecto donde también participan Mario Domm y Pablo Hurtado.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con el trío, sobre las sorpresas de este show, el nuevo sencillo que viene y si la llegada de Samo será temporal o definitiva. “Guadalajara es una ciudad hermosa que representa a México de una manera bastante significativa. Es una ciudad que nos ha regalado momentos súper bonitos. Y pues de nuevo juntos. En Guadalajara abrimos la gira después de 12 años de no estar juntos en el escenario. Entonces, creo que es una gran oportunidad para volver a sentir esa energía del público tapatío, estamos muy ansiosos por llegar a cantar”, expresa Samo.

Además, resalta que incorporarse de nuevo a Camila está siendo muy enriquecedor para él. “Está siendo también muy emocionante, porque los tres nos estamos involucrando muchísimo en cada uno de los detalles del show y de la gira, desde el guion y elegir las canciones. Estamos en el proceso creativo, así que para mí es muy bonito estar de nuevo con mis compañeros, con Pablo y con Mario. Además, vamos a poner lo mejor de nosotros, estamos cuidando mucho los detalles de cada cosa que formará parte de esta gira”.

En ese sentido, Pablo habla acerca de la puesta visual y técnica de este tour. “Estamos trabajando en ello, ha sido muy emocionante platicar todas las ideas. Han surgido muchas propuestas distintas que nos han llevado a lo que tenemos hasta ahora. No quiero adelantar mucho porque quiero que sean una sorpresa cuando las vean, pero hemos cuidado cada detalle, nos hemos armado de un equipo de gente bien profesional que lleva años en el medio del espectáculo y queremos que el show tenga todos los elementos bien cuidados en cuanto a la calidad del audio, de los visuales, de la iluminación y de la selección de canciones. Sólo les puedo decir que será una montaña rusa de emociones, tanto para nosotros como para el público”.

Sin duda, refrenda Pablo que el concierto en Guadalajara será una velada que abarcará los momentos más importantes de la carrera de la banda con las canciones que la gente quiere escuchar.

¿El regreso de Samo es momentáneo?

Había que preguntarle también a Mario Domm cómo se siente con el regreso de Samo a Camila. “Me preguntaron si ya lo extrañaba y la neta es que respondí rápidamente y dije que ‘sí’. Porque tiene un sentido del humor maravilloso y se le había ido esa parte a la banda. Es jarocho y tiene muchas ocurrencias, que Pablo y yo, pues parecíamos un funeral de gira juntos. Y además, vocalmente lo extraño porque empezamos juntos y armamos esto juntos, así que fue desconcertante vocalmente para los dos, ver cómo podíamos cantar solos nuestras partes que no eran diseñadas para ser así. Entonces, yo me muero de ganas de salir a cantar con él otra vez, mi corazón cambió y he valorado mucho su timbre y su energía en la banda”.

Sobre cómo fue la negociación para que Samo estuviera de vuelta, responde Mario que fue un asunto de dos años donde se cruzó la pandemia. “Pero más que negociación, nos volvimos a tocar la mano entre los tres, como una pareja, porque no nada más puedes llegar así a los besos. Fue un ‘¿Quién eres? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo, ¿Cómo está tu familia?’. Y creo que era importante conectar desde ese lado, porque si no, lo musical no iba a suceder tampoco. Nos encontramos mutuamente como dos personas que han madurado y que estamos en un momento mucho mejor que cuando se soltaron y eso hace que nos sobren ganas de cantar juntos”.

Samo encuentra a Camila musicalmente muy bien. “Hay una esencia que no se va, que está ahí. Me encuentro a Pablo y a Mario mucho más maduros, con muchas vivencias que han hecho que musicalmente se sienta (el grupo) distinto. Entonces, es cómo quitar una pausa y seguir cantando, sentirnos conectados. Y ahora los tres nos reactivamos y sentimos esas ganas de subirnos de nuevo al escenario. Comenzamos un viaje que no sabemos hacia dónde nos lleve, porque al final el público es el que tiene la última palabra”.

Es así que refrendan que la llegada de Samo no tiene fecha de caducidad hasta el momento. “Hasta que el público lo quiera, es él quien tiene la última palabra. Nosotros fluimos, ha sido un proceso para los tres de conocernos y reconocernos después de 12 años de estar separados. La música es la que nos une y la que tiene la última palabra, y el público decidirá hacia dónde vamos, este reencuentro es para ellos”, reitera Samo.

Disco en puerta

Samo también revela que ya están a punto de terminar el nuevo disco, la carta de presentación en “Fugitivos”, la cual se estrenó hace unas semanas. “La verdad creo que es un álbum que nos está describiendo muchísimo en momentos específicos de nuestras vidas. El público tiene de regreso a tres locos que se agarran de la mano y que van a conquistar de nuevo al corazón de la audiencia”. Pablo agrega que recientemente estrenaron el single “120”, el cual está dedicado a los amores que nos llevan al límite.

“Queríamos que esto no sólo fuera un reencuentro con una gira sin hacer nada nuevo. Entonces, este es un regreso de los tres juntos donde estamos plasmando historias, vivencias y experiencias personales y musicales en este nuevo álbum del que ya llevamos poco más de un año grabándolo. Como todo lo que hacemos, es una artesanía en la que nos involucramos en cada pequeño detalle y tratamos de que todo sea emocionante y que cada canción tenga una razón de ser. Entonces, siento que ha valido mucho la pena esta dedicación y esfuerzo”. Pablo promete un disco muy variado con muchos colores.

Pero también adelantan los tres que vendrá una colaboración sorpresa. “Y detrás de ésta hay buena energía y un artista que tiene un corazón súper auténtico, será sorpresa para el público cuando salga este álbum”, confiesa Samo.

Finalmente, Mario refrenda las ganas de Camila de seguir hablando sobre el amor y los sentimientos desde un momento donde la música aborda otras tendencias globales. “Para mí siempre es estar como en un crucigrama llenando palabras y aunque pasen las tendencias y pase la vida, a mí me gusta hacer este crucigrama donde de repente salen canciones lindas, expresar desde una forma inteligente, breve y poética algo que alguien no se animaría a decir, ahí está el truco y cuando conectan las cosas”. Pero no descarta que si alguien les llega con otra influencia de música, y a ellos les acomoda, pues se aventurarían a explorar. “La inspiración está a todo lo que da y además, amenazamos con componer un montón juntos para lo que sigue. Estamos más sólidos que nunca”.

CT