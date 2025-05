Considerado uno de los bateristas más influyentes del rock mexicano, Alfonso André volverá a Guadalajara este 11 de mayo para presentarse en el Anexo Independencia. Esta vez, lo hará con su proyecto en solitario, una faceta que le permite explorar otras posibilidades musicales y conectarse con su público de una manera más íntima y directa.

“Guadalajara siempre nos ha tratado muy bien”, asegura André en entrevista con EL INFORMADOR. “La primera vez que fuimos, fue con Las Insólitas Imágenes de Aurora, hace ya muchísimos años. Tocamos en una librería que se llamaba ‘La Puerta’, y de ahí nos invitaron a tocar en una exposición en una galería de arte. Eso fue por allá de 1984 u 85. Desde entonces hubo una muy buena conexión con la gente, tanto con el público como con músicos y amigos que hemos hecho a lo largo del tiempo”.

El baterista de agrupaciones como Caifanes, Jaguares y La Barranca presentará un repertorio que recorrerá sus distintas etapas como solista, con temas de sus discos “Cerro del aire”, “Mar Rojo” y los sencillos que ha lanzado desde la pandemia. Entre ellos destaca “Rezo”, canción que lanzó en 2024 y cuyo video reúne a reconocidos bateristas del rock nacional. “Fue muy divertido. Si no lo han visto, está en mi canal de YouTube. Ahí también pueden encontrar muchas otras cosas que he hecho a título personal”, invita.

A diferencia de las grandes arenas donde se presenta con Caifanes, el formato de este concierto permitirá una cercanía especial con sus seguidores. “Es otra experiencia totalmente diferente, pero todas tienen su magia. El chiste es la conexión con la gente, qué tanto lo disfruten y lo vibren contigo. Seguramente va a ser un concierto memorable para todos los que nos acompañen”.

En escena lo acompañarán músicos que han sido parte fundamental de su travesía solista como Federico Fong en el bajo, Javier Calderón y Adolfo Romero en las guitarras, y en la batería estará Chema Arreola, músico que entró a La Barranca cuando André se ausentó de la agrupación y con quien desde entonces forjó una amistad duradera. Su hijo, Julián André, también ha sido parte del proyecto. “Julián va de repente cuando puede, porque siempre está muy ocupado. Pero cuando se puede, también toca conmigo y es un placer, es un gran baterista”, comenta con orgullo.

En paralelo a su proyecto personal, André ha impulsado homenajes musicales que reflejan sus pasiones más profundas. Uno de ellos es el tributo a David Bowie, nacido a raíz de la muerte del ícono británico. “Me pegó muy duro. Hice un par de canciones como homenaje y después me cayeron algunas invitaciones. Estuve en el tributo oficial que tenía Mike Garson, pianista de Bowie, y fue una experiencia increíble”.

Lo que comenzó como un gesto espontáneo se transformó en un proyecto con vida propia. “Después fui a una exposición de fotos de Bowie en la Ciudad de México. Iba con mi hermana y, de repente, ya estaba embaucado que iba a tocar en la clausura. No estaba ni enterado, pero mi hermana le vendió la idea a uno de los organizadores y él aceptó. Me puse a armar una banda para tocar ese día pero nos gustó tanto que decidimos seguirlo haciendo en la medida de lo posible”.

La agenda de André, marcada por las giras con Caifanes y otras colaboraciones, hace que estos conciertos sean ocasionales, pero profundamente significativos. “Cuando hay oportunidad, lo hacemos. Todos los que estamos en el proyecto somos músicos excelentes y nos gusta mucho hacerlo”.

André también fue invitado a participar en un tributo a Led Zeppelin. “Hago este tributo con una banda extraordinaria que se

llama Melina y su cantante es Víctor Carré. Ellos hacen un tributo a Queen y ahora estamos ampliándolo con Daniel de la Gusana Ciega, él hace a los Beatles; Leonardo de Lozanne hace Bowie y yo estoy haciendo a Zeppelin. De repente también se cuela de invitado el gran José Fors que va a estar este 4 de mayo en León con nosotros haciendo a Black Sabbath”.

A pesar de la energía que sigue desbordando en cada presentación, André no deja de lado la reflexión sobre su trayectoria. “Esto nunca se acaba, siempre estoy aprendiendo. Me siento todavía un principiante como cantante. Estoy tomando clases, siempre me están cayendo nuevos veintes sobre cómo usar mejor mi voz. Lo mismo con la batería. Después de tantos años, siempre se puede aprender algo nuevo”.

Para André, el arte de hacer música no es sólo técnica, sino evolución constante. “Siempre es tratar de hacer la mejor canción, de ser mejor músico y mejor persona. Mientras te siga emocionando hacerlo, no hay que parar. Lo malo es cuando pierdes ese nervio, esas ganas. Afortunadamente, yo cada vez lo hago con más ganas. Espero que el cuerpo aguante, porque ya no nos cocemos al primer hervor”

En cuanto a la escena actual del rock mexicano, André expresa preocupación por la falta de apoyo. “Talento hay por todos lados, pero desafortunadamente no está de moda. Los medios no voltean a ver a los chavos, y muchas bandas acaban colgando los tenis antes de tiempo porque no encuentran apoyo ni público”, finalizó.

Auditorio Telmex

Este domingo 4 de mayo, Natalia Lafourcade presentará su nuevo proyecto “Cancionera”, un concierto íntimo que acompaña su más reciente búsqueda artística.

El miércoles 7, el argentino Paulo Londra traerá su mezcla de trap y pop al escenario.

Miguel Bosé volverá el viernes 9 con su “Importante Tour”, mientras que el sábado 10 se celebrará el Día de las Madres con “La Caravana del Amor — Celebrando a Mamá”, un homenaje musical de más de cinco horas con íconos como Enrique Guzmán, Estela Núñez, Rocío Banquells, Estela Núñez, Jorge Muñiz, Manoella Torres, Los Dandys y el grupo El Consorcio—.

El miércoles 14, la legendaria banda estadounidense Chicago regresará al Auditorio Telmex tras ocho años de ausencia. Un día después, el jueves 15, Filippa Giordano y Daniel Boaventura compartirán escenario por primera vez para ofrecer un recorrido por clásicos del swing, jazz y mariachi. El viernes 16, Pedro Fernández se presentará con su “Ave Fénix Tour”.

El sábado 17, el público podrá disfrutar del espectáculo vocal de seis divas latinas en “Despechadas: De Mujer a Mujer”: María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse De Kalafe, María del Sol, Manoella Torres y Ednita Nazario llevarán al público por un viaje musical lleno de nostalgia.

Christian Nodal ofrecerá dos fechas, el 23 y 24 de mayo, en las que compartirá éxitos y adelantos de su próximo disco.

Jorge Medina y Josi Cuen, ex vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, llegan el 26 de mayo con su gira “Juntos”; mientras que el miércoles 28, Nicky Jam tomará el escenario del Telmex con su arsenal de reguetón.

La recta final de mayo no se queda atrás. Ha-Ash —en la foto— ofrecerá dos fechas (27 y 30 de mayo) en el Auditorio Telmex con su “Haashville Tour”.

El mes cerrará con una noche cargada de tradición ya que el sábado 31, el legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán tomará el Auditorio Telmex como parte de su tour “El Legado”.

Teatro Diana

El domingo 11, los seguidores del indie rock podrán disfrutar de Wallows —en la foto—, quienes se presentan por primera vez en Guadalajara; por su parte, Griss Romero llevará su voz al Teatro Diana el 22 y 23 de mayo.

El miércoles 28 se presentarán Tarja Turunen y Marko Hietala, ex miembros de Nightwish, quienes ofrecerán un show sinfónico como parte de su gira “Living the Dream Together”.

Por su parte Malú, celebrará 25 años de carrera, con un concierto el 30 de mayo como parte de su gira “A Todo Sí”.

Concha Acústica

El sábado 17 de mayo se llevará a cabo el festival de Metal Fest MX 2025, el cual incluirá bandas como Sabaton y Burning Witches.

Estadio 3 de Marzo

El romanticismo de Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki”, inundará el escenario del Estadio 3 de Marzo; llega con su gira “Más Cerca de Ti’ World Tour 2025”.

Foro Independencia

El viernes 16 de mayo, la banda argentina Todos Tus Muertos agitará a la ciudad con sus himnos de punk y reggae.

Teatro Estudio Cavaret

El domingo 25 vivirá una descarga de adrenalina con el regreso de la banda de neerlandesa de metal sinfónico Epica, en el Teatro Estudio Cavaret, con su disco Aspiral.

C3 Stage

Palaye Royale llegará a este recinto el 11 de mayo con su explosiva propuesta visual y musical; mientras que la noche del 23 de mayo The Lemon Twigs —en la foto— ofrecerá un show con su estilo retro.

CT