Conan O'Brien será anfitrión de los próximos premios Oscar

Los Premios de la Academia, también conocidos como los 'Oscar' habían sido conducidos por el comediante Jimmy Kimmel en su última edición. Sin embargo, para el 2025 el reconocido humorista Conan O'Brien estará conduciendo la ceremonia.

" América lo pidió y ahora está sucediendo: la nueva Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell. Entre otras noticias, voy a presentar los Oscar ", dijo O'Brien en un comunicado el viernes.

Será su primera vez como anfitrión de los Oscar, pero ha sido maestro de ceremonias en otros importantes premios, como los Emmy en 2002 y 2006 y la cena de corresponsales de la Casa Blanca en 1995 y 2013.

Los Oscar se transmitirán en vivo por ABC el 2 de marzo del próximo año.

¿Quién es Conan O'Brien, conductor de los premios Oscar en 2025?

O'Brien es famoso por programas de entrevistas nocturnos como " Late Night with Conan O'Brien", "The Tonight Show with Conan O'Brien" y "Conan" . Antes de su carrera como presentador de televisión, O'Brien fue guionista para "Saturday Night Live" y "The Simpsons".

O'Brien se suma a maestros de ceremonias de los Oscar como Johnny Carson, Billy Crystal, David Letterman, Whoopi Goldberg, Chris Rock, Jon Stewart, Hugh Jackman y Neil Patrick Harris .

"Se une a una lista icónica de grandes del humor que han desempeñado este papel, y somos muy afortunados de tenerlo en el centro del escenario para los Oscar", dijo Craig Erwich, presidente de Disney Television Group.

Con información de AP

MBV