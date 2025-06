Este domingo es un buen día para organizar una salida en familia y disfrutar de la película Cómo entrenar a tu dragón de Dean Deblois, el visionario creativo detrás de la aclamada trilogía de animación de DreamWorks Cómo entrenar a tu dragón, ahora llega con una asombrosa reimaginación live-action de la película que inició la franquicia.

Cómo entrenar a tu dragón. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

En la isla de Berk, donde los vikingos y los dragones han sido enemigos por generaciones, Hipo se distingue. El ingenioso, pero olvidado, hijo del jefe Estoico el Vasto, Hipo desafía siglos de tradición cuando hace amistad con Chimuelo, el temido dragón Furia Nocturna. Su vínculo inusual revela la verdadera naturaleza de los dragones, retando las fundaciones de la sociedad vikinga.

Cómo entrenar a tu dragón. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Con la feroz y ambiciosa Astrid y el peculiar herrero Bocón de su lado, Hipo se enfrenta a un mundo dividido por el miedo e ignorancia. Mientras una antigua amenaza emerge, poniendo en peligro tanto a vikingos como a dragones, la amistad de Hipo y Chimuelo se convierte en la clave para forjar un nuevo futuro.

Juntos, deberán recorrer el delicado camino rumbo a la paz, más allá de las fronteras de sus mundos y redefinir lo que significa ser un héroe y un líder.

Cómo entrenar a tu dragón

(How to train your dragon)

De Dean DeBlois.

Con Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost,

Estados Unidos, 2025.

XM