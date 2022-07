Comic-Con 2022: ¿Quién es Diego Tinoco, el latino que será "Ikki, de Fénix" en "Los Caballeros del Zodiaco"?

El talento latino ha reinado en la Comic-Con 2022, que durante el fin de semana ha revelado proyectos estelares de la industria cinematográfica como el live-action del filme “Los Caballeros del Zodiaco”, siendo el mexico-colombiano, aunque nacido en Estados Unidos, Diego Tinoco uno de los más aplaudidos al presentarse como “Ikki, de Fénix” para la producción impulsada por Toei Animation.

Junto a la actriz Madison Iseman, reconocida por filmes como “Jumanji” y “Clouds”, el latino Diego Tinoco protagonizó uno de los principales paneles presentados por Toei Animation, para brindar más detalles sobre “Knights of the Zodiac”, que contempla su estreno en 2023.

Tras revelar el primer póster de lo que se espera sea una nueva franquicia, “Los Caballeros del Zodiaco” confirmaron que Diego Tinoco será el responsable de encarnar al caballero “Fénix”, sumando así otro gran proyecto a su trayectoria que lo ha llevado a participar en producciones como “On my block”, para Netflix, en el papel de “César Díaz”.

Otro trabajo conocido del latino Diego Tinoco es “Teen Wolf” (Lobo adolescente) y a través de sus redes sociales, como Instagram, suma más de dos millones de seguidores, teniendo entre sus contactos a Xolo Maridueña (Cobra Kai) y Sydney Sweeney (Euphoria), entre otros. En los próximos proyectos de Tinoco figura “el thriller “Muzzle”, presentado oficialmente en el pasado Festival de Cannes.

Aunque durante la Comic-Con 2022 no se presentaron secuencias de lo que será la película en pantalla, el panel de “Los Caballeros del Zodiaco” confirmó algunas especulaciones que se tenían respecto al elenco indicando que sí formarán parte figuras como Sean Bean (Game of Thrones), Famke Janssen (X-Men) y Mark Dacascos (Agents of S.H.I.E.L.D.), sin embargo, no se dieron más detalles sobre la trama principal de la historia y cuáles serán los arcos narrativos que se explorarán con cada personaje.

Lo que sí pudieron ver los fans asistentes a la presentación fue un peculiar video en el que la producción reveló un detrás de cámaras sobre cómo se filmaron algunas escenas de acción y confirmando que si bien el filme tendrá bastantes efectos visuales y computarizados, también se tendrán dobles de acción para darle más realismo a las batallas y momentos característicos de los caballeros zodiacales.

En las pocas pistas que ha revelado Toei Animation, se ha indicado que la película abogará por presentar a la conocidas “cajas de Pandora” en forma de medallones y así que los caballeros de Athena pueda lograr su transformación en los caballeros con sus ya populares armaduras.