Comic Con-2022: Lupita Nyong’o luce diseño tapatío de Alfredo Martínez

El talento mexicano llegó de muchas formas a la Comic-Con 2022: de la mano de personalidades como Diego Tinoco, mexico-colombiano que fue presentado oficialmente como “Ikki, de Fénix” para la película live-action de “Los Caballeros del Zodiaco”; con el caricaturista tapatío Trino Camacho, quien fue galardonado como el Inkpot Award por su trayectoria, así como el actor Tenoch Huerta, quien sorprendió con un emotivo discurso al presentarse como “Namor” para la secuela de “Black Panther: Wakanda Forever”, como parte de los proyectos principales del Universo Cinematográfico de Marvel impulsado por Marvel Studios y Disney.

Fue justamente en el panel de “Black Panther: Wakanda Forever”, donde el orgullo mexicano se duplicó gracias a Lupita Nyong’o, quien en esta saga volverá a interpretar a la guerra “Nakia” (ex Dora Milaje) y quien durante la presentación estelar en la Comic-Con lució un colorido y elegante vestido diseñado por el tapatío Alfredo Martínez, quien en entrevista con El Informador, comparte cómo se logró esta peculiar y especial colaboración con la actriz ganadora del Oscar por el filme “12 años de esclavitud”, en 2013.

“Fue hace un mes que me escribió la estilista de Lupita para pedirme 10 looks para diferentes eventos que tendría”, indica Alfredo Martínez, quien desde hace una década ha impulsado su carrera como diseñador siendo egresado del Centro Integral de Moda y Estilo (CIME), en Guadalajara, y quien en su carrera ha vestido a diversas personalidades como la actriz Jurnee Smollett (“Lovecraft Country”, “Birds of Prey”), las cantantes Mónica Naranjo, Belinda, Anitta y a la catalana Rosalía.

“Qué padre que Lupita haya usado un look de un diseñador mexicano, porque es muy complicado que este tipo de celebridades volteen a México, porque tienen a todas las marcas del mundo a sus pies y es muy bonito”, apunta Alfredo Martínez, al resaltar que la actriz nacida en México en 1983 y después residente en Kenia, haya optado por su diseño para presentar una de las películas más esperadas de Marvel Studios.

“Ese vestido es de la colección Primavera-Verano 2020, es una colección que presenté en Fashion Week, ese vestido en especial me dijeron que era importante mandarlo, porque a ella le había encantado. Se me hace muy bonito que alguien que es ganadora del Oscar esté volteando a ver a las marcas mexicanas y diga ‘ese vestido hay que conseguirlo, lo quiero’, es muy padre, porque escogió un vestido muy vibrante, porque fue de los vestidos más complicados”, resalta Alfredo Martínez.

