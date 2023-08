La comedia ha sido una gran lección de vida para Teo González, quien en los próximos días está por celebrar 40 años de trayectoria dedicándose a hacer reír al público. Por tal motivo está preparando una gran velada el próximo sábado 2 de septiembre en el Teatro Galerías con dos funciones, a las 19:00 y 21:45 horas. Pero no estará solo, contará con las participaciones de Víctor Padilla, Omar Alonso y Rafa Ramírez, mientras que el presentador de la gala será Miguel Aguirre.

Teo comenzó en la industria un 31 de agosto de 1983, que fue cuando lo contrataron y su primer show fue el 1 de septiembre de ese mismo año.

EL INFORMADOR conversó con el comediante sobre su oficio y las sorpresas que encontrará el público en este espectáculo que se aproxima. “Gracias a Dios llego a 40 años de comediante profesional y lo voy celebrar agradeciendo a Dios, al público, a las personas que han tenido que ver con mi carrera y también con estos invitados de lujo, como Omar Alonso, quien es ‘La Voz de las Estrellas’; Víctor Padilla ‘El Chistero’; Rafa Ramírez ‘El Príncipe de la Risa’ y Miguel que será el maestro de ceremonias que nos estará presentando”.

Destaca Teo que él comenzará el espectáculo “y luego estaré invitando a cada uno de ellos a pasar para que hagan sus participación y al final vamos a estar todos en el escenario, yo creo que haremos alguna dinámica en comedia para que todo el mundo se ría y se vaya contento”. Incluso él mismo podría ser carne de cañón de sus propios invitados, todo en pro de que la audiencia pase un momento agradable. “Seguramente vamos a platicar anécdotas y vivencias que hemos tenido en estos 40 años”.

Teo reflexiona que ha notado que hay personas que buscan trabajar 30 años para pensionarse y a él ya con 40 encima, esto no le ha pasado por la cabeza. Sobre cómo ha vivido el desarrollo de la comedia, sin duda comparte que ésta ha evolucionado. “En lo personal, el stand up no es desconocido para mí, porque la primera rutina que hice hace 40 años, fue contar chistes en primera persona o dar un punto de vista sobre algún tema en específico. Entonces, no es ajeno para mí, los jóvenes han aceptado mi comedia y sigo vigente gracias a Dios”.

Otro punto que considera importante sobre el cual se ha mantenido en el gusto de la gente, es porque su comedia es familiar. “Esto es lo que me ha funcionado, porque en mi show, al hacer comedia familiar, pueden estar el papá, la mamá, los hijos y los abuelos, que si hago una comedia fuerte, ácida o cruda que aunque esté de moda, no todos están dispuestos a escucharla. Entonces, el rango de edad disminuye, así que en mi caso que yo hago esta comedia familiar, tengo a todos reunidos en un mismo show”.

Sin embargo, la comedia tiene también una parte dolorosa, por ejemplo, Teo se ha perdido de reuniones familiares, graduaciones y cumpleaños. “Un show es difícil sostenerlo y mantenerlo, y dejarlo ir porque es cumpleaños de un hijo, pues éste tiene que entender que hay que trabajar para llevar lo necesario a casa y ya lo celebraremos aunque sea en otro día”.

Teo tiene muy buenos recuerdos durante estos años, como cuando llegó por primera vez a la televisión, “cada logro es gratificante e importante, como cuando representas a México en otros países”.

Pero también sus hijos se han visto influenciados por su carrera, uno de ellos se está desarrollando en el cine, otro está dedicado a la animación y arte digital en 3D con especialidad en juegos de video, de hecho trabaja para una empresa en Canadá y su hija se dedica a la medicina. Teo continuará con su gira en Estados Unidos y se plantea como objetivo participar en una obra de teatro y en una película.

Agenda

Teo González. 40 Aniversario.

Sábado 2 de septiembre en el Teatro Galerías a las 19:00 y 21:45 horas. Estarán también Víctor Padilla, Omar Alonso, Rafa Ramírez y Miguel Aguirre. Boletos de 550 a 850 pesos de venta en boletia.com

CT