Para despedir el 2024 e iniciar con buen humor el 2025, Teo González, “El comediante de la cola de caballo”, te espera el 31 de diciembre en el Salón Fiesta Guadalajara. Además, el humorista estará acompañado de Ariel y Lalo Manzano, los hijos de “El Polivoz”. Disfruta de una cena, baile y show desde las 20:00 horas; para bailar estará Elemental Show.

EL INFORMADOR conversó con Teo sobre los pormenores del evento, por ejemplo, destaca que ya son 24 años ininterrumpidos haciendo este espectáculo de fin de año y ya son también 41 años de trayectoria artística, los cuales recién cumplió.

“Es la primera vez que comparto una fiesta de fin de año con Ariel y Lalo, la cual ya es una tradición, ya son 24 años haciendo este evento y se me ocurrió invitar a estos dos hermanos, hijos de ‘El Polivoz’. Sin embargo, ya había trabajado alguna vez con Lalo, así que creo que este 31 de diciembre será una noche muy divertida”.

Sobre la responsabilidad de que los tapatíos decidan pasar su noche de Año Nuevo con él, expresa el comediante que lo agradece con “alma, vida y corazón”. “Porque el que se haga de esto una tradición, es porque la gente ha venido respondiendo a la invitación y siempre hemos procurado, año con año, mejorar en la atención, viendo cómo la gente se la pase muy bien y que valgan la pena, la cena, el baile y el show, para que lleguen a la casa sin tener que limpiar, trapear ni recoger, ni lavar platos ni cacerolas”.

Sobre la dinámica del show, refiere que los tres comediantes saldrán a recibir el 2025 haciendo el conteo previo junto con el público. Después, cada uno tendrá su tiempo para elaborar su rutina y después terminan la velada los tres. “Ariel y Lalo tienen su propio espectáculo, pero sí hacen un homenaje a Los Polivoces. Además tienen sus propios chistes y show de standup; también son muy buenos imitadores, muy afinados, cuadrados y bien hechos”.

Reitera Teo que las puertas se abren desde las 19:00 horas, el evento comienza a las 20:00 horas con Elemental Show hasta las 23:00 horas que se sirve la cena con música en vivo para ambientarla; a las 00:00 horas recibe el Año Nuevo y a las 00:15 horas comienza el espectáculo de los comediantes.

Sobre si siente que este show de 24 años ya, le trae suerte, dice que no es supersticioso, “pero yo digo que si terminas y comienzas el año trabajando agradecido con Dios, pues así seguirás, pues como comienzas el año, lo terminas y así me ha sucedido siempre. Yo lo único que pido como deseo de Año Nuevo es salud y trabajo, porque lo demás yo lo voy a generar”.

Nuevos planes

Teo tuvo un 2024 muy activo y este 2025 emprenderá una gira por Estados Unidos además de México. De hecho en la Unión Americana tendrá presentaciones con Mario Aguilar. También comparte que le están pidiendo fechas para Centroamérica, por lo que buscará hacerse de un tiempo para poder apartarlas.

En cuanto a la televisión, sigue siendo un tema pendiente. “Ahora no puedo, ya me ofrecieron dos programas en el Canal de las Estrellas y rechacé la oferta porque no puedo con los tiempos; la televisión es muy absorbente, yo trabajé ahí por varios años y sé que para hacer un programa te llevas al menos dos días y yo tengo muchos compromisos, prefiero no quedarle mal a nadie”.

Sin embargo, con las plataformas digitales comulga muy bien, refiere que ya tiene más de un año subiendo contenido y de hecho arrancando el 2025 hará sketches nuevos para comenzar a subirlos.

Finalmente, sobre cómo ha adaptado su humor a los tiempos en los que vivimos, comparte que sí ha sido cuidadoso. “Las nuevas generaciones a mí se me hacen muy excelentes porque tienen una comedia fuerte, inclusive ácida y cruda, que todo es válido al final de cuentas. Yo los sigo porque me divierto, pero no lo hago porque a mí no me queda, alguna vez lo hice y no me gustó, no me sentí yo, pues soy más ligero y familiar aunque toco la picardía y el doble sentido. Y los chistes políticamente correctos los estoy tratando; antes contaba chistes de ciertas cosas y me dije, bueno, vamos a ya no hacerlos, al final de cuentas hay tanto material que no tengo porqué lastimar o herir susceptibilidades. Entonces, siempre busco la manera de hacer lo correcto”.

Despide el año con buen humor

Dile adiós al 2024 en compañía de Teo González. Precio por boleto: dos mil 300 diamante, dos mil 100 platino y mil 900 oro. Accesos en las taquillas del Salón Fiesta Guadalajara. Informes al 33 3121 3168 y 33 3121 5948, también al WhatsApp 33 3789 3183.

CT