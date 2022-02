Coldplay y Selena Gomez estrenan video "Let Somebody Go"

La banda británica Coldplay lanzó el video oficial del tema "Let Somebody Go" que interpretan junto a Selena Gomez.

Este lunes los cantantes sorprendieron al publicar el materia en blanco y negro en donde Chris Martin y Selena son los protagonistas.

El video fue dirigido por Dave Mayers, quien hacolaborado con Ed Sheeran, Ariana Grande, Camila Cabello, Rita Ora, Shawn Mendes, Harry Styles, entre otros artistas.

En tan pocas horas de ser lanzado, el video suma miles de reproducciones en Youtube.

Coldplay en Guadalajara

Coldplay anunció en octubre pasado su gira mundial “Music Of The Spheres Tour” y México será uno de los países que podrán disfrutarlo.

La banda liderada por Chris Martin pasará por Monterrey el 25 de marzo, Guadalajara el 29 de marzo y la CDMX el 3 de abril de 2022.