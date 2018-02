Clondementto, un regreso con cautela

A finales del 2002 surgía en la escena independiente tapatía una agrupación que parecía ajena a etiquetas musicales y a la vez englobaba varias corrientes sonoras; rock, metal, jazz, blues, bossa nova, en sintonía con letras que transpiraban demencia, su nombre: Clondementto, agrupación que se posicionaba poco a poco en el gusto local. Luego de cambios en la alineación, vivieron un par de años sumamente intensos, presentándose en diversos festivales, tanto en Guadalajara como en todo el territorio nacional coronándose en su presentación en El Vive Latino, e incluso llegaron a ser teloneros de la agrupación Faith No More.

“Llegamos a un punto de implosión, si bien la banda sonaba cada vez mejor, internamente teníamos conflictos por los cuales decidimos decir aquí paramos”.

En 2009 llegaría su segundo disco “Carnival Complexia” con el cual consolidaban una sólida base de fans e incrementaba la demanda de presentaciones. La vorágine en la cual se vio involucrada no fue del total agrado de los integrantes, quienes desgastaron su relación como miembros de la banda y decidieron ponerle punto final al proyecto antes de que el daño personal fuera de proporciones mayores, tal como lo confiesa su bajista Kello González, quien platica con nosotros a propósito de la nueva presentación que tendrán el 7 de febrero en el C3 Roof Top.

“Llegamos a un punto de implosión, si bien la banda sonaba cada vez mejor, internamente teníamos conflictos por los cuales decidimos decir aquí paramos”. Luego de esa ruptura Alex Reyes (guitarra), Jorge Chávez (batería), Kello e Iram Chávez (vocalista), marcaron prácticamente distancia total, si bien algunos de los integrantes coincidían en otras bandas, como tal Clondementto ya estaba por completo fuera del mapa. Fue hasta 2015 que vuelven a entablar conversaciones esporádicas con la única razón de retomar la amistad y recordar viejas historias, a partir de ahí siguieron en contacto sin querer forzar algún regreso.

De nuevo a la batalla

En 2016 el contacto entre ellos continuaba por buen puerto y unos viejos conocidos les daban pie a volver a pararse frente a un público, como Discos Intolerancia, la disquera con la que habían editado su segunda placa, era parte de quienes organizaban el Circuito Indio y para la presentación que tendría Descartes a Kant en Guadalajara, les proponía volver a escena.

Sintiéndose arropados por la disquera y por su “banda hermana” (Descartes), con quienes ahora comparten a Jorge Chávez como baterista, aceptaron la propuesta, sin embargo los astros aún no estaban del todo alineados, ya que carecían de guitarrista pues Alex Reyes prefirió alejarse de la parte histriónica de la música por lo cual decidieron reclutar a Dhamian García de “Demoniaco Cain”. La nueva alineación estaba lista para volver al ruedo.

Así pues el 2 de junio del 2016, luego de casi siete años, Clondementto volvía a pisar de nuevo el entarimado. “Fue muy emotivo para todos, fue más allá de lo que cualquiera de nosotros puedo haber pensado, fue una remembranza y a pesar de que no ensayamos previo al concierto, únicamente en la prueba de sonido, sentimos una chispa en el escenario y demostramos que estamos de vuelta por el simple hecho de volver a tocar juntos”.

¿Planes para nuevo disco?

Luego de su show en el marco del Circuito Indio, vino un concierto más en el festival Corona Weekend y posteriormente un sinfín de nuevas propuestas que analizan cuidadosamente.

“Todo lo que nos llega lo analizamos con cuidado para ver si es en verdad lo que queremos hacer, no descartamos seguir tocando o grabar un nuevo disco, pero estamos siendo muy cautelosos, aparte de que los cuatro tenemos ya nuestros proyectos musicales personales... estamos viendo como Clondementto puede seguir vigente sin que afecte lo demás”, anota Kello, quien deja que no eran una banda común, nunca debió existir y no debió sobresalir; sin embargo lo hizo y lo hizo de manera digna, abriéndose camino y construyendo puentes en donde no existían.

IMPERDIBLE

¡Agéndalo!

• Clondementto en concierto. Bandas invitadas: Dog Union + The Melting Walls.

• Lugar: C3 Roof Top (Av. Vallarta 1488).

• Fecha: 7 de febrero a las 20:00 horas.

• Entrada: $100 pesos Preventa / $140 pesos Día del evento.

• Evento para mayores de edad.