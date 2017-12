Claudia Martín, deslumbrante encanto

Cautivadora. Así es Claudia Martín, dueña de una sonrisa que dibuja una curva suave y perfecta. La manera en que arquea sus ojos al reír asemeja a un amanecer y sus ojos son dos espejos cristalinos y verdes que más que reflejar la luz, la proyectan. Es cierto, su belleza conquista, atrae, magnetiza. Pero hay mucho más.

La actriz nacida en Oaxaca se ha ganado en años recientes un espacio destacado en las pantallas de televisión. Creyente en el esfuerzo para crecer, comenzó paciente a labrar su camino con papeles secundarios y brilla en la señal de Las Estrellas (16:30 horas) como la protagonista de “Sin tu mirada”, donde interpreta a “Marina”, una chica que no puede ver, pero cuyas emociones y sufrimiento se reflejan en cada una de sus palabras y el movimiento de su cuerpo.

“Me siento muy agradecida con la vida y con la empresa por darme esta oportunidad”, explica la artista en entrevista con este medio. “Siendo que caí de pie, en una producción donde estamos siempre buscando dar lo mejor”.

“Sin tu mirada” tiene varias particularidades. Para Claudia Martín y Osvaldo de León son sus primeros papeles protagónicos, en un elenco que queda redondeado por Ana Martín, Eduardo Santamarina, Claudia Álvarez, Cecilia Toussaint y Sergio Reynoso, entre otros.

La novela es una adaptación que ya se ha presentado como melodrama en ocasiones anteriores, la última con el nombre de “Esmeralda”, aunque Claudia señala que “es como un cuento de hadas, como Blancanieves, la Cenicienta, que se podrán relatar muchas veces, pero siempre con detalles que lo vuelven diferentes. Nosotros tratamos de darle un toque moderno, con textos más coloquiales”.

Amar sin poder ver

El papel de “Marina” le ha significado a Claudia un esfuerzo titánico. “Debo pensar todo el tiempo cómo reaccionar ante situaciones que no puedo ‘ver’, pero siento, me afectan. No es tan sencillo, es un desafío, pero enriquecedor”.

Para la actriz ojiverde no será la primera ocasión que explore el drama de una mujer con capacidades diferentes. “La primera mitad de este año estuve en la novela ‘Enamorándome de Ramón’, donde interpretaba a ‘Andrea’, que estuvo muda en una parte de la historia; ahora estoy con ‘Sin tu mirada’, donde el personaje no puede ver. Ambas han sido grandes retos”.

La novela se graba sin apuntador, por lo que los actores deben memorizar sus diálogos y darles fuerza, “y lo agradezco. Yo y todos en la producción sentimos que es un reto porque nos lleva al límite”.

El otro reto que los lleva al límite son las locaciones, pues “muchas escenas las grabamos en Valle de Bravo y el Ajusco, en escenarios naturales y aprovechando la luz natural, ¡así que tenemos que aguantar un frío tremendo! (risas). Pero lo hacemos con cariño”.

Amar, luchar y enojarse con intensidad es lo que le pide su papel, y para Claudia Martín el desafío es un imán irresistible. “Vamos a seguir grabando hasta marzo, y le puedo garantizar a la gente que la ha visto que aún falta lo mejor”. La promesa está sobre la mesa.

Ligada al escenario

Con su agenda dominada por la novela, Claudia Martín confiesa que espera, una vez terminadas las grabaciones de “Sin tu mirada”, tomar un descanso, luego de grabar durante todo 2017.

“El próximo año me gustaría sobre todo poder hacer teatro, no necesariamente esperar a que me llegue la historia, sino montarla. También poner en orden mis cosas, porque este año no he tenido respiro, afortunadamente”. Eso sí, no se cierra la puerta a las posibilidades de hacer otra novela, aunque de momento, su mente se encuentra en seguir explorando las emociones de Marina.

Con Oaxaca en el alma

Claudia Martín se dice cercana y lista para ayudar a su Estado natal, Oaxaca, en las labores de reconstrucción. “No he podido ir físicamente a las zonas más afectadas, pero trato de difundir las acciones de ayuda y apoyo para las comunidades más afectadas”.

“La reconstrucción es un proceso lento, y no hablo nada más del aspecto físico, sino también a nivel del corazón, el emociona. Pero sé que la gente en Oaxaca sabe cómo renacer, cómo salir adelante. Yo invito a la gente a que vayan, que no dejen de visitar, que no abandonen, pues el turismo es una fuente muy importante de recursos para nosotros”.