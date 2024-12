Cineteca FICG: Los estrenos que no te puedes perder esta semana

Para todos los amantes del séptimo arte, la Cineteca FICG, a través de sus redes sociales ha compartido los estrenos que aterrizarán en sus salas a partir de este jueves 12 de diciembre.

Entre los filmes a estrenarse destacan dos de ellos, la obra más reciente del italiano Luca Guadagnino, conocido por cintas como “Call me by your name”, un estreno internacional traído desde Dinamarca y un emotivo documental acerca de los gauchos argentinos.

Queer

A menos de un año de haber estrenado “Challengers” y protagonizada por Daniel Craig, el italiano Luca Guadagnino regresa a la pantalla grande con una historia que sigue a William Lee, un expatriado Estadounidense, recuerda su vida en la Ciudad de México y su búsqueda de conquistar al jovén Eugene Allerton.

Esta cinta tuvo su estreno en el Festival de Cannes 2024, donde a pesar de una recepción mixta, se ha logrado mantener como una de las películas más anticipadas en la recta final del año.

Género: Drama.

Duración: 2 horas con 25 minutos.

 

Hijos

Traída desde Dinamarca y bajo la dirección de Gustav Möller, la cinta nos sumerge en el trabajo de Eva, una idealista funcionaria de prisiones, se enfrenta al dilema de su vida cuando un joven de su pasado es transferido a la prisión donde ella trabaja. Sin revelar su secreto, Eva pide que la trasladen al pabellón de los jóvenes, el más duro y violento de la prisión.

Género: Thriller, Drama.

Duración: 1 hora con 40 minutos.

 

Gaucho Gaucho

Este documental de origen norteamericano y dirigido por Michael Dweck y Gregory Kershaw, es una celebración de los gauchos argentinos, una comunidad de vaqueros y vaqueras que viven más allá de las fronteras del mundo moderno.

Género: Documental.

Duración: 1 hora con 25 minutos.

 

¿Cómo comprar boletos para la Cineteca?

Para adquirir tus entradas y verificar los horarios de las funciones puedes acceder a la página oficial de la Cineteca FICG o directamente en la taquilla del recinto.

