Horóscopos de Mika Vidente para cada signo del mes de agosto

Aries

Agosto te sonríe, Aries. La carta del Sol abre el mes, anunciando una etapa luminosa donde tu actitud será más generosa, optimista y enfocada. Se abren oportunidades laborales importantes, pero será clave que sepas presentarte con profesionalismo, cumplir tus compromisos y comunicarte con claridad. Incluso con Mercurio retrógrado, podrías conseguir empleo si te muestras auténtica.

En cuanto a tu salud, cuida tu garganta y evita los cambios bruscos de temperatura, ya que podrías resentirlo. En el amor, es tiempo de cumplir con lo que prometiste. No ofrezcas algo desde el corazón si no estás dispuesta a sostenerlo. Para quienes están en pareja, hay un avance significativo: conversaciones profundas y honestas fortalecerán la relación. Si estás soltera, agosto tiene potencial romántico, pero solo si te abres emocionalmente.

Neptuno retrógrado en tu signo te impulsa a soñar de nuevo. Llega una etapa creativa, ideal para explorar tu lado artístico. Descansarás mejor y recibirás mensajes importantes a través de tus sueños. Escúchate, Aries, y sigue creciendo.

Tauro

Tauro, agosto será un mes de confrontación contigo misma. Deberás trabajar en tus obsesiones, especialmente en lo relacionado con el control y el deseo por lo material. Tus pasiones intensas pueden estar drenando tu energía vital, así que será momento de preguntarte: ¿hacia dónde me llevan mis deseos?

Llega una etapa de depuración durante la temporada de Virgo. Tu salud mental pedirá limpieza: ya sabes qué te hace daño, y es hora de soltarlo conscientemente. Si te sientes atada a algo —una relación, un trabajo, una emoción— agosto te pedirá romper con eso. De no hacerlo tú, Saturno se encargará. Y sí, los cortes pueden doler, pero también liberan.

En temas amorosos, evita involucrarte solo por deseo físico; necesitas algo más maduro. En pareja, la falta de comunicación puede generar tensiones, así que habla antes de que tus palabras lastimen. Saturno te trae recompensas, pero también te exige madurez. Agosto será tu mes de cosecha... y de corte. Aprovéchalo con sabiduría.

Géminis

Géminis, tus emociones serán protagonistas en agosto. El Rey de Copas habla de sensibilidad profunda y de cómo tus sentimientos son aliados para construir sueños, no solo para sufrir. Permítete sentir, expresar y transformar desde el corazón.

La energía del mes también te invita a disfrutar. Estás recogiendo frutos de tu generosidad pasada, y eso te dará alegría. La temporada de Virgo despertará en ti la conciencia de cuidarte más: mejorar hábitos, rutinas y priorizar tu bienestar emocional a través del cuerpo.

Laboralmente, el mes es prometedor. Te sentirás inspirada, creativa y con entusiasmo renovado por lo que haces. Podrías acercarte a un trabajo soñado. En el amor, si estás soltera, podrías enamorarte... pero sin perder de vista el valor de tus emociones. No regales tu corazón por impulso.

Si estás en pareja, surgirán conversaciones importantes sobre familia, hijos o el futuro compartido. El oráculo habla de formar hogar, de proteger tus pertenencias y pensar a largo plazo. Agosto te regala una base emocional más sólida, aprovéchala.

Cáncer

Cáncer, la primera mitad de agosto te da una sensación de estabilidad. Lo que sembraste en los meses pasados comienza a dar frutos. Te sentirás más segura y sostenida, así que sigue apostando por lo que te da paz.

Sin embargo, la segunda mitad del mes puede traer ansiedad e inseguridad. Ten cuidado con los miedos creados por tu mente. La impaciencia y la sobreinterpretación pueden nublar tu juicio. Respira, no alimentes monstruos imaginarios.

En el trabajo, protege tus límites. Hay personas que podrían buscar aprovecharse de ti, apelando a la lástima. Sé firme. En pareja, es momento de hablar con sinceridad sobre lo que realmente quieren construir. Si tienes miedo de no coincidir con tu pareja, es mejor expresarlo.

Si estás soltera, evita caer en el papel de salvadora. No es tu responsabilidad rescatar a nadie. La Casa 3 te recuerda que la curiosidad puede salvarte del exceso de pensamientos. Explora, aprende, sal de la rutina. Un pequeño viaje o salida te ayudará a despejar la mente.

Leo

Leo, agosto marca un antes y un después para ti. El As de Espadas indica claridad mental, decisiones firmes y nuevas ideas que transforman tu camino. La luna nueva en tu signo y Mercurio retrógrado te hacen más consciente del poder de tus palabras. Úsalas con sabiduría: pueden construir, pero también herir.

El Rey de Pentáculos te augura estabilidad financiera y crecimiento profesional. Serás vista como alguien confiable, sólida y capaz. Este mes te toca asumir más responsabilidades, pero también disfrutar de los frutos de tu esfuerzo. Estás entrando en una etapa de madurez donde tus acciones hablan más que tus intenciones.

Virgo

La primera mitad del mes puede estar llena de opiniones ajenas y caos externo, pero tú tendrás la última palabra. Te verás en la posición de guiar a otros y tomar decisiones desde la experiencia. Tu capacidad de organización será fundamental para resolver situaciones laborales complejas y ganar reconocimiento. En el ámbito amoroso, sé más selectiva; evita involucrarte con personas que no saben lo que quieren. En pareja, comunica con claridad y firmeza. Esta temporada te invita a ser más auténtica y mostrar tu verdadera esencia. La gente busca inspiración, y tú puedes brindarla.

Libra

Agosto es un mes de expansión. Las puertas se abren para ti en todos los sentidos, y solo necesitas atreverte a cruzarlas. Hay nuevas oportunidades laborales, creativas y personales esperándote. En lo afectivo, podrías vivir experiencias muy intensas e incluso conocer a alguien extranjero. Si estás en pareja, puede llegar el momento de un compromiso más serio: pregúntate si estás lista para dar ese paso. También podrías iniciar un camino espiritual o explorar nuevos horizontes, así que mantén la mente y el corazón abiertos.

Escorpio

Este mes comenzarás a soltar emociones y relaciones inmaduras del pasado. No tendrás que hacer mucho esfuerzo: lo que ya no vibra contigo se irá por sí solo. Después del 22 de agosto, llegará una etapa más estable donde podrás construir vínculos significativos, tanto afectivos como laborales o amistosos. Una nueva amistad importante podría llegar a tu vida. Si empiezas una nueva relación, hazlo desde una visión renovada del amor, sin comparaciones con el pasado. Es un mes de expansión y modernización en todos los aspectos.

Sagitario

Agosto será un mes de introspección y limpieza emocional. Te conectarás más con tu hogar, con la energía de los espacios y con temas espirituales. El amor estará muy presente: si estás en pareja, disfrutarán momentos muy románticos; si estás soltera, podrías volver a ilusionarte. Pero cuidado: ilusión no es lo mismo que realidad. También sentirás mayor necesidad de trabajar desde casa y priorizar la comodidad. Nuevos contratos, acuerdos y vínculos llegarán, pero ahora sabrás poner límites y elegir mejor con quién compartir tu energía.

Capricornio

El mes te pide compromiso real con tus planes: invierte tiempo, dinero o energía en lo que realmente valoras. Probar nuevas estrategias en tu trabajo habitual puede darte grandes resultados. En relaciones, es un buen momento para fortalecer vínculos, pero todo dependerá de cuánto estés dispuesta a invertir en ellos. Si estás en pareja, un pequeño detalle material puede ser un gran gesto. En soltería, podrías conocer a alguien muy especial. Además, conversaciones importantes que estaban pendientes podrían retomarse después del 15 de agosto, especialmente en lo profesional.

Acuario

Te convertirás en una figura clave para quienes te rodean. Muchas personas te buscarán por tus consejos, así que usa tu sabiduría de manera objetiva. En la segunda mitad del mes, las cosas avanzarán con rapidez y se abrirán caminos interesantes. En lo emocional, es importante comunicar lo que te inquieta antes de que se convierta en conflicto. Si estás soltera, evita involucrarte con personas que no están a tu nivel de madurez emocional o mental. Tu identidad está evolucionando: permítete cambiar tu estilo o imagen para reflejar quién eres realmente.

Piscis

La primera mitad de agosto será muy social: compartirás experiencias, escucharás historias y te sentirás acompañada. Pero en la segunda mitad, podrías sentirte abrumada por tareas acumuladas o promesas no cumplidas. En temas del corazón, comienza a exigir hechos, no palabras. Si estás en pareja, deja de asumir responsabilidades que no te corresponden. Aprende a poner límites. Cuida tu dinero: aunque llegue algo de ingreso, es fundamental que lo administres con prudencia. Agosto te pide claridad, orden y acción concreta.

Con información de Mika Vidente.

