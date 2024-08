"Cinemex Manía" se extiende hasta septiembre, estos son los grandes descuentos

Cinemex anunció una promoción especial para los amantes del cine en México. Boletos a tan solo $28 pesos durante un periodo limitado. La temporada de ofertas lleva el nombre de "Cinemex Manía", a continuación te decimos cómo puedes aprovecharla.

A través de un tuit publicado en el perfil oficial de la cadena de cines, Cinemex anunció esta gran temporada de ofertas. La Cinemex Manía sería válida del 5 al 28 de agosto del 2024. Sin embargo el día de ayer anunciaron que se extendería hasta el 1ro. de septiembre.

Actualmente la promoción es de $28 pesos para boletos tradicional, premium, dolby y 4d. Además, los boletos de Imax, Market y Platino se encontrarán en $68 pesos.

Para hacer válida la promoción, deberás comprar tus boletos para funciones antes de las 3 pm. La única restricción es que no aplica para Seventeen Tour "Follow" again to cinemas, sin embargo, cualquier otra película que sea proyectada antes de la hora mencionada podrá aplicar para este imperdible descuento.

Combos con descuento por la Cinemex Manía

Además de los descuentos en boletos, los combos más populares de la dulcería están de fiesta, pues se ofrecen con increíbles descuentos; el combo individual que consta de unas palomitas y un refresco por 90 pesos, el combo pareja que son palomitas y dos refrescos por 135 pesos, combo market individual 130 pesos, el combo market de pareja 175 pesos, combo platino individual 110 pesos, combo platino pareja 155 pesos. Además el combo crepa y café por 99 pesos.

 

