Cine que se asoma al corazón

El primer fin de semana de agosto llega a cines comerciales “Ya veremos”, comedia mexicana protagonizada por los actores Fernanda Castillo, Mauricio Ochmann y Erik Hayser. El largometraje relata la historia de “Santi” (Emiliano Aramayo) y sus padres: un niño de once años cuyos progenitores están separados, pero deben volver a convivir tras el diagnóstico de que su hijo puede perder la vista.

La actriz Fernanda Castillo platicó cómo se unió al elenco de esta nueva producción: “Llevo mucho tiempo colaborando con la familia que hemos formado en BH5. Cuando el productor me pasó el texto me reí mucho leyéndolo. Después me tocó mucho, sin ser mamá”.

Por su parte Alberto Bremer es el guionista de “Ya veremos”, con un trabajo que convenció a Fernanda: “Cuando uno lee un guión que te puede tocar tan inmediatamente… Cuando supe que era con Mau, después todo el equipo que se formó”.

Sobre su personaje, Castillo agregó: “Mi personaje es ‘Alejandra’, madre de un niño de 11 años, ‘Santi’. Estuvo casada con ‘Rodrigo’ (Mauricio Ochmann). No lograron entenderse, están divorciados y tienen un niño que comparten. Tiene una nueva pareja, ‘Enrique’ (Erik Hayser)”.

Pero esta trama tiene varios ojos que abordan una misma perspectiva.

Cuando el amor todo lo puede

Mauricio Ochmann nos compartió sobre el tema, que arroja luz sobre una problemática de muchos padres en la actualidad: “Mi personaje es ‘Rodrigo’, el exesposo. Es este hombre que está metido en su trabajo, le apasiona (es ginecólogo de profesión). Ama mucho a su hijo, es un papá de fin de semana o si no tiene cirugía (se le junta la chamba y deja de ver al hijo). La pasa bien con el hijo, pero su enfoque está en lo profesional, hasta que sucede este detallito de que empieza a tener problemas de vista. Paradójicamente eso hace que voltee a ver al hijo para ver qué pasa, qué tiene y qué está pasando”.

Esta circunstancia genera un quiebre en la trama: “Entonces empieza este viaje, me encanta el arco del personaje: de ser un hombre sumergido en su trabajo empieza a ver las necesidades del hijo. Siento que es algo muy bonito de la película: cómo a veces por nuestras prioridades profesionales descuidamos a nuestros hijos”.

Por su parte, Erik Hayser (pareja de Fernanda Castillo en la vida real) interpreta a ‘Enrique’, la actual pareja del personaje de Alejandra: “Llegó al proyecto después de hacer un par de intentos, de trabajar con BH5 por fin logramos cuadrar tiempos. Me invitaron este proyecto, leí la historia y dije: ‘Esta es una historia que tiene que ser contada. Me sumo y me siento muy orgulloso de llevarla a la pantalla’”.

De su personaje, ‘Erik’ resaltó: “Es un hombre que pareciera que tuviera una madurez emocional, en todos sentidos un tanto sobrenatural. Es lo que pudiera parecer como el hombre perfecto. Fue divertido abordar el personaje y sobre todo compartir con Fer y con Mauricio”.

LO BÁSICO

Una mujer activa

Fernanda Castillo ha encontrado en la gran pantalla la posibilidad de expandir su trabajo histriónico, uno donde destaca su labor en “Ya veremos”.

Previamente la vimos en “Una mujer sin filtro” (2018), “No manches Frida” (2016) y “Rumbos paralelos”, entre otros.

Por su parte, en televisión ganó notoriedad gracias a su papel de “Mónica Robles” en “El señor de los Cielos” y “Chema”.