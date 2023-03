Guadalajara se ha convertido en un destino cinematográfico, lo mismo llegan series que películas para filmar en sus calles. Actualmente está en rodaje la cinta “No gracias, ya no fumo” (CM Films, 2023), ópera prima del joven realizador Diego Toussaint que cuenta con las actuaciones de Esmeralda Soto, Ximena Ayala, Isabella Castillón y Alexia Alexander, quienes dan vida a los personajes de “una historia diferente” que aborda la crisis existencial de la generación actual de jóvenes en este país.

En estos términos, cuenta en entrevista a EL INFORMADOR el productor Ian Martin, de la productora local CM Films, que la película es el tercer largometraje de la joven compañía que “siempre ha tenido como visión apoyar el talento joven tapatío, y por eso nuestro equipo de desarrolladores -productores, escritores y directores- vio nacer este proyecto de Diego Toussaint, quien tallereó por mucho tiempo el guion con la coescritora, Gabriela Paciel”.

Con la iniciativa privada

Destaca el productor, “que toda la inversión de nuestros proyectos proviene de la iniciativa privada; no buscamos incentivos fiscales ni apoyos de gobierno. Nuestra idea es generar competencia y salir de ese esquema; hay muchos inversionistas en esta ciudad que tienen miedo de financiar cine, porque es una industria complicada. Nuestra labor es dar ese salto y darles confianza para que puedan invertir en proyectos y promover la cultura”.

Una de estas alianzas es con la “empresa hermana” Guanamor Music, destaca Martin, “que ya tiene una presencia fuerte en el ámbito musical; además de los aliados en la Ciudad de México, como FD (que nos rentan equipo), Ámsterdam Comunicaciones (que nos liga con plataformas) y algunos medios”.

Prueba y error

Este camino que sigue CM Films, refiere el productor, no ha sido sencillo, “más bien de prueba y error, por las dificultades de la industria en el país y las de la inversión privada; con todo, hemos aprendido mucho y creo vamos por el camino adecuado. En este película, precisamente, ha salido todo muy bien y estamos abriendo brecha”.

Por otra parte, “Guadalajara también es una ciudad con mucho potencial en cuanto a locaciones; nosotros, obviamente, no nos alejamos de la Comisión de Filmaciones -hoy Filma en Jalisco- pues es un aliado muy fuerte, aunque no hemos solicitado fondos de ninguna clase, ellos regulan la tramitología y se requiere de este tipo de apoyos, sobre todo en cintas como esta que hacemos, con escenas en exteriores”.

Una industria celosa

Como industria “celosa”, esta producción ha probado a la compañía, establece Martin, “que debemos ofrecer herramientas para que puedan crecer todos; el año va arrancando y hay varias filmaciones en desarrollo en Guadalajara, y eso indica que falta personal en la ciudad para la industria, por dos razones: falta de talento y la centralización (muchos de aquí se van a CDMX o los Estados Unidos, y eso afecta las producciones locales)”.

En opinión del productor, CM Films es “una señal y un parteaguas, porque hemos captado la atención de quienes trabajan en la industria, que es una burbuja muy pequeña a la que es difícil acceder; incluso dentro produce desencanto debido a cuestiones financieras, no hay mucha regulación y falta inversión, además de lo complicado que es acceder a fondos de gobierno. Es triste ver que muchos abandonan el barco; queremos cambiar eso, que se generen más trabajos y que esto sea de verdad una industria”.

Convencido de que este es “nuestro año”, CM Films persigue este año estrenar al menos una película; asimismo, esperan concluir este rodaje el 15 de abril próximo y que “No gracias, ya no fumo” sea una cinta que ofrezca “caras nuevas, historias distintas y estrategias de distribución diferentes”, afirma Martin, “aún no hay previsto nada en cuanto a la exhibición”.

El productor Ian Martin, en compañía del director del filme, Diego Toussaint. EL INFORMADOR/R. Solís

Libertad creativa

Ahora bien, el director y guionista Diego Toussaint cuenta a esta casa editorial que fue en 2019 cuando esta historia se le ocurrió, con base en experimentar -a nivel familiar- los “diferentes mundos” que conviven en la ciudad, y la manera de Jim Jarmush pensó en “ir de mundo en mundo, con un personaje, mostrando los contrastes entre personas distintas, donde podemos atestiguar la vida de poetas urbanos, artistas, activistas radicales o influencers”.

Y fue durante la pandemia, en 2020, que el joven realizador encontró a su personaje (Nuria), “una joven que está perdida, tiene un día para juntar el dinero de la renta, la agobia regresar con sus padres, busca dejar de fumar, deja la universidad y pierde el empleo; es de una generación que, literalmente, no sabe qué quiere y, mi idea, era mostrar que ningún grupo social lo sabe de verdad. Además, busco que la película sea un abrazo para quienes se sienten así, pues creo que todos hemos vivido una temporada así. Nuria somos todos, pero está perdida, no sabe qué hacer y tiene que descubrirlo por su cuenta”.

De este modo, Toussaint está feliz laborando con CM Films, “que de verdad apoyan la visión de la historia, dan libertad creativa y me han permitido jugar con encuadres y escenas; por eso me siento cómodo, no es algo habitual. Esta película me da la oportunidad de mostrar mi amor por el cine, y la sociedad de Guadalajara, escribir una historia de este tipo”.

Toma nota

Película: “No gracias, ya no fumo” (2023).

Compañía productora: CM Films (Guadalajara).

Director: Diego Toussaint.

Guion: Diego Toussaint y Gabriela Paciel.

Productor: Ian Martin.

Elenco: Esmeralda Soto, Ximena Ayala, Isabella Castillón y Alexia Alexander.