Cine a favor de los perros de la calle

En abril de este año, los realizadores de la película mexicana “Cometa: Él, su perro y su mundo” convocaron masivamente a sus seguidores en redes sociales a asistir a sus cines favoritos para pedir que programaran dicho largometraje de factura cien por ciento independiente. Debido a la insistencia de los espectadores, las cadenas de cine se pusieron en contacto con el director Leonardo Arturo para preguntarle sobre su película, porque la gente estaba pidiéndola constantemente dentro de sus programaciones. Huelga decir que aquella iniciativa rindió frutos, pues hoy ya están en cartelera.

“Cometa...” cuenta la historia de un hombre cuya vida se cae a pedazos hasta que se encuentra con un perro callejero. Juntos, el hombre y el can desamparados iniciarán un camino compartido en el que crearán un lazo profundo. El filme es la primera producción mexicana que abandera una causa a favor de los perros desamparados. “La película busca crear conciencia sobre el maltrato animal. Actualmente hay más de siete millones de perros en la calle nada más en México. Queremos transmitir la idea de ‘adoptar, no comprar’, muchos perritos lo necesitan. Y si no puedes adoptar, pues hay albergues que necesitan alimento a los que podemos donar, o puedes compartir esa idea de la adopción con gente que sí esté en posibilidades de hacerlo”, comenta en entrevista Louis David Horné, protagonista de esta cinta. Una parte de la taquilla, por cierto, será donada a El Muro A.C., quienes realizan esterilizaciones, además de actividades de educación y creación de consciencia respecto a los animales sin hogar.

Por su parte, la actriz Lizzy Auna señala que como producción independiente, filmada sin ninguna clase de apoyo institucional, es importante verla en su primer fin de semana de estreno para poder garantizar una permanencia en salas, argumentando que se trata “de una película importante para la comunidad perruna por las donaciones de la taquilla y por su mensaje, aunque igual hay que decir que no tienes que ser ‘dog lover’ para disfrutarla, creo que la historia apela a todos los seres humanos, pues trata sobre la motivación personal, sobre cómo poder usar el corazón con la misma pureza conque los perritos lo hacen”. La idea la redondea Horné, al comentar que se trata “de la primera película mexicana que habla de este tema; ojalá que el público se dé la oportunidad de disfrutar de una cinta nacional con una temática diferente, con una historia nueva, y que además es muy familiar.”

“México es el tercer lugar en maltrato animal”, lamenta Leonardo Arturo, director de la cinta. El cineasta recuerda que “una vez recogí un perrito de la calle en muy mal estado, que hoy es mi perro. Creo que esta odisea para mí inició hace unos cuatro años, con un lengüetazo de un cachorrito. Comencé a darme cuenta de lo que sucedía con los animales, y cada cosa que veía, cada experiencia que iba teniendo con los perros, la iba anotando” hasta que la película cobró forma y vida.

Protagonista. El personaje principal es “Roberto Martínez”, interpretado por Louis David Horné. ESPECIAL

ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES

• ADOPTA GUADALAJRA

www.adoptagdl.com / info@adoptagdl.com

FACEBOOK: www.facebook.com/adoptagdl

TWITTER: www.twitter.com/adoptagdl

• VOLUNTARIADO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

www.voproa.org

info@voproa.org

• FUNDACIÓN NUEVA VIDA PARA LOS ANIMALES EN MÉXICO

Teléfono: 01-331-156-29-586

fundacionuevavidanimalmex@gmail.com

• CLUB DE JACK Y JUNIOR

http://www.jackyjunior.com/

Teléfono: 13-69-24-82

¡ASISTE!