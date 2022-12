Antes de terminar el 2022, llega a la cartelera nacional este 29 de diciembre la película mexicana “Malvada”, protagonizada por Michelle Renaud, Giuseppe Gamba, Giselle Kuri, Alex Fernández, Mercedes Hernández y Anabel Ferreira, entre otros como María Rojo y Paola Miguel, quienes tienen una participación especial.

“Malvada” comienza en donde los cuentos de hadas terminan: “Laura” (Renaud) se casará con su príncipe azul. Pero resulta que “Laura” es una moderna y hermosa bruja que ha hechizado a Daniel” (Gamba) para tenerlo a su lado.

“Fernanda” (Kuri), la ex novia de “Daniel” con la ayuda de sus hermanos “Pato” y “Tato”, peleará por todos los medios posibles (incluido uno que otro remedio en el Mercado de Sonora) para que la bruja no termine chupándose al amor de su vida.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó con Paola Miguel, quien interpreta a la nieta de la actriz María Rojo, quien a su vez hace el papel de una comerciante en el Mercado de Sonora de la Ciudad de México, ella conoce mucho sobre artículos de brujería.

“Es un gran oportunidad (el fin de año) para poder ver esta película en familia y amigos porque se puede disfrutar mucho, la ves y te causa risa, te mantiene en la expectativa porque básicamente es muy divertida. Yo estoy muy emocionada y agradecida de que la cinta ya se estrene en cines”, dice Paola.

La actriz mexicana Paola Miguel ha participado en otras comedias mexicanas como Se busca papá (2020). FOTO: Make It Prensa

Con respecto a su personaje, acota: “Soy la nieta de ‘doña Claudia’, el personaje que hace María Rojo, quien trabaja en el Mercado de Sonora, pero también conoce mucho sobre la brujería. Entonces, tendrá algo que aportar (a los protagonistas) para poder combatir a la bruja. Yo de cierta forma soy como una aprendiz, así que también estaré para apoyarlos”.

La actriz tuvo un par de llamados en el mercado y le gustó la experiencia, también agradeció compartir escena con María Rojo. “Ella no solo es una gran actriz, es una gran persona, tiene muchas cosas que yo puedo aprender, me encantó trabajar y tener esa conexión que pudimos generar para las escenas, esto me hace sentir honrada”.

Resalta Paola que con respecto a creer en la brujería, no tiene una postura en particular, porque no le consta si existe o no.

“Siempre me mantengo en un punto neutro y trato esos temas con mucho respeto porque la verdad es que no tengo pruebas de que sí existan porque nunca me ha pasado ver algo, pero tampoco tengo pruebas de que no existan, no tengo manera de comprobarlo”.

Paola no es ajena a temas sobrenaturales, recientemente también estrenó la película “Mal de ojo”, de hecho habla sobre los retos de hacer cine de suspenso y ahora de comedia. “Si hay un gran contraste y una gran diferencia, la verdad. En ‘Mal de ojo’ tuve más escenas que grabar a diferencia que ‘Malvada’, pero en la comedia hay que saber controlar la risa y en ‘Mal de ojo’ me tocó concentrarme para llorar o estar enojada.

Pero los dos géneros son iguales de importantes para conocer como actriz, tener la oportunidad de hacer diferentes estilos, y esto es muy importante para desarrollarme en todos los ámbitos”.

Finalmente sobre los planes que vienen el próximo año, destaca Paola que se estrena la serie “Viaje al centro de la tierra” la cual se verá por Disney, también grabó un capítulo de la reversión de la serie “La hora marcada” que se verá por ViX .

Aquí te dejamos el tráiler de Malvada, dirigida por José Manuel Cravioto, para que le eches un vistazo y vayas a ver esta comedia romántica que seguramente te enternecerá:

MS