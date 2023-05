El drama histórico “Firebrand” llegó ayer a Cannes de la mano de sus protagonistas: Jude Law, como Enrique VIII, y Alicia Vikander, en el rol de su sexta y última mujer, Catherine Parra. Este filme pretende ser un retrato de los seres humanos más allá de su importancia histórica, como señalaron los actores en una rueda de prensa.

“Firebrand”, dirigido por el brasileño Karim Aïnouz compite en la sección oficial del festival y se centra en los últimos meses de la vida del monarca inglés, en sus problemas de salud y en su relación con Catherine, con sus hijos y con todo el mundo que le rodea y le teme. “Karim me hizo entender que el personaje tenía que ser muy humano y eso en cierta forma me liberó porque no tenía el peso de la historia, no me sentí obligado a respetar el retrato habitual que conocemos de Enrique VIII, tenía que mostrarle como un simple hombre pero complejo”, explicó Law.

El actor británico justificó el comportamiento del rey una vez que conoció más en profundidad su vida: “Tuvo una infancia difícil al ser separado de su familia, creía que primero estaba Dios y luego él, había mucha paranoia en esa época, le educaron para ser rey, sufría en su cuerpo de diferentes enfermedades, era casi simpático, podía sentir hasta una cierta empatía por él”.

Por eso, y siguiendo las directrices de Aïnouz, interpretó “más como hombre y menos como rey”, afirmó Law antes de añadir: “Para ser honesto, no puedo decir que fuera un monstruo (...) Yo no soy quien debe sacar esas conclusiones”. Para Vikander también su personaje es una gran desconocida más allá de su rol de reina y esposa de Enrique VIII: “Era una mujer extraordinaria que vivió hace 500 años”, señaló la actriz sueca, que destacó que Catherine Parra fue la primera mujer que publicó un libro con su nombre y era muy compleja. Por eso tuvo que investigar mucho para comprender “todos sus matices, sus fantasías y sus aspiraciones”.

“La casan sin tener derecho a decir nada, las otras mujeres de Enrique estaban muertas y me di cuenta de la fragilidad de cada momento de su vida, estaba aterrada por la posibilidad de equivocarse, tenía miedo de este hombre y de sus reacciones”, agregó Vikander.

Jennifer Lawrence apuesta por la comodidad en la alfombra roja

Los medios de moda captaron el divertido atrevimiento más reciente de la actriz Jennifer Lawrence, esto en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, el cual culmina el próximo sábado.

La actriz, quien acudió a la premiere del filme francés “Anatomía de una caída” deslumbró a todos con su elegante vestido rojo, pero además puso sobre la alfombra roja un objeto que dio mucho de qué hablar y quedará plasmado en la historia del festival.

Apostando por la comodidad, Lawrence fue vista con unas chanclas en color negro, las cuales eran cubiertas por su vestido de gala largo y vaporoso, salvo en el momento en que levantaba el bajo de la falda para andar sin tropiezos por las escaleras de la locación.

Sandra Hüller apunta a ser la mejor actriz

La alemana Sandra Hüller apunta al premio de interpretación de Cannes por su papel de una escritora cuyo marido muere en circunstancias extrañas en “Anatomía de una caída”, presentada ayer en la competición del festival, aunque también lo merecería por su mujer de un nazi en “The Zone of Interest”.

Dos papeles muy diferentes que demuestran la enorme calidad de una actriz que ya ganó el Premio de Cine Europeo en 2016 por “Toni Erdmann”.

Hüller sostiene sobre sus espaldas todo el peso de “Anatomie d'une chute”, una película dirigida por la francesa Justine Triet, que muestra a una escritora alemana que vive en los Alpes franceses y es sospechosa de la muerte de su marido a causa de una caída desde lo alto de su chalet de montaña. Y los únicos testigos son su hijo ciego y un perro.

“El perro es el único personaje inocente de una película en la que todos esconden algo”, señaló la actriz, encantada con un personaje complejo y “halagada” porque la directora escribió el guion pensando en ella.

Al respecto, la realizadora reconoció que cuando escribe un guion, en muchas ocasiones tiene a algún actor o actriz en la cabeza y, en el caso fue a Hüller.

La actriz se dice feliz de haber trabajado en esta cinta que le significó un reto. EFE



