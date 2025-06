México cuenta con dos mil 997 islas distribuidas a lo largo y ancho de sus mares. Casi tres mil microuniversos en los que la vida sigue su propia lógica. En muchas de ellas vive gente: a veces en comunidades numerosas sobre islas de gran tamaño, y otras, apenas una decena de personas sobre pequeños trozos de tierra rodeados por la inmensidad azul del océano.

En su documental “Isleño”, el cineasta César Talamantes nos adentra en la vida de esos pueblos pesqueros asentados en las islas de Baja California Sur. Rutinas marcadas por el aislamiento y el vaivén del mar; realidades con retos, carencias, belleza y fuerza. “Isleño”, que compite por el Premio Mezcal en la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), es una mirada honesta y entrañable a un México que rara vez vemos.

“En 1999 visité por primera vez una de estas islas, El Pardito, la más pequeña de todas, y me enamoré de ella por su gente. Ahí nació mi interés por hacer una película sobre las islas habitadas de Baja California Sur, que entonces no conocía”, cuenta Talamantes en entrevista con EL INFORMADOR.

Después de haber filmado una cinta sobre rancheros, el director decidió volver al mar. Su investigación inició como un cortometraje, pero pronto se convirtió en un proyecto mucho más amplio: “Simplemente no cabía en un corto. Este documental es también un homenaje, porque estas islas, además de ser muy antiguas, tienen una enorme importancia económica y cultural para la región y para el país”.

Un retrato sin filtros

Para captar la esencia de los isleños, Talamantes convivió primero con ellos, sin cámaras ni guion. Observó, escuchó y se ganó su confianza. El resultado: un retrato íntimo, lleno de amaneceres, atardeceres, cielos estrellados y también de carencias: falta de agua potable, acceso limitado a la educación, energía escasa y un entorno marcado por la presencia del crimen organizado en las rutas de pesca.

“Fue un proceso sin asperezas. Llegamos primero a socializar, a conocer a la gente, entender su vida, cómo pescan, quiénes estarían dispuestos a hablar. Gracias a esa apertura logramos filmar. Empezamos a fines de 2020 y terminamos en enero de 2023”, explica el director.

Aunque reconoce que no busca romantizar la vida insular, Talamantes admite que fue inevitable involucrarse emocionalmente con las personas que lo recibieron. “No tiendo a romantizar. Quizá antes sí. Ahora intento mantener una mirada mesurada. Pero es imposible no mostrar la calidez de la gente, la belleza de los niños. Lo importante es que se muestren tal como son. Todo se filmó in situ, sin simulaciones, en las lanchas, en los hogares. Queríamos que la frescura de los lugares se captara con naturalidad”.

El mar que también duele

“Isleño” también documenta un lado más oscuro del océano: la presencia del crimen organizado controlando actividades pesqueras, muchas veces en complicidad con las autoridades. Fue un descubrimiento que ocurrió durante el rodaje.

“No sabía del tema. Me enteré mientras filmábamos en una de las islas. Al principio nadie quería hablar. Era un asunto presente sólo en ciertas zonas. Pero no podía omitirlo. Sería falso ocultarlo. No es el eje de la película, pero sí un aspecto importante que preocupa y que debe atenderse”, subraya Talamantes.

Para proteger a quienes se atrevieron a hablar, se distorsionaron sus voces. “Se valora su coraje. Nadie merece vivir con miedo. Hay que enfrentar la violencia para poder superarla”.

Una carta de amor

“Isleño” es también una carta de amor del director a su tierra, La Paz, y a las comunidades que lo acogieron. “Estoy comprometido con llevarles la película a las islas. Este trabajo está dedicado a todos los sudcalifornianos, a quienes han llegado y se han quedado, y en especial a quienes viven aislados, sean isleños o no”.

Sobre su participación en el FICG 40, se muestra entusiasta: “El festival de Guadalajara es el mejor del país. Apostamos por él y afortunadamente fuimos seleccionados. Queremos ver la respuesta del público”.

Funciones

Mañana, 10 de junio, a las 17:30 horas, Cineteca FICG – Sala 01 Guillermo del Toro.

Miércoles 11 de junio, a las 15:00 horas, en Cinépolis Centro Magno – Sala 02.

CT