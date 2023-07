La noticia de que los actores de Hollywood se unieron, a partir de la madrugada del jueves, a los guionistas en una huelga contra los grandes estudios para exigir mejores condiciones laborales, entre ellas un pago más justo correspondiente a las ganancias que se están produciendo por la distribución en plataformas de streaming, ha dejado en incertidumbre no solo a la industria del cine y la televisión, sino también a los espectadores que no saben qué pasará ahora con sus historias favoritas.

Con el paro que ya habían hecho los escritores, miembros de Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), algunas producciones como “Capitán América”, “Deadpool 3” y “Wonder Woman”, que estaban en proceso o incluso en filmación, se vieron amenazadas, pero ahora con la decisión del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) estos estrenos o filmaciones quedarán en pausa por tiempo indefinido.

El caso más reciente es el de la cinta “Deadpool 3”, la cual anunció ayer que detuvo su rodaje, ya que sus protagonistas Hugh Jackman y Ryan Reynolds se unieron a la huelga de actores, confirmó Reynolds vía su perfil en la red social Threads.

La fecha de estreno de “Deadpool 3” estaba programada para el 3 de mayo de 2024 en Estados Unidos. Aún se desconoce si esta huelga hará que el estreno de esta película se retrase.

Entre las series que ya pausaron su estreno o producción se encuentran:

•“Stranger Things” (estreno de su quinta y última temporada).

•“Yellowjackets” (filmación de su tercera temporada; sus guionistas está en paro).

•“The last of us” (filmación de su segunda temporada; sus actores y guionistas están en paro).

•“Severance” (filmación de su segunda temporada; guionistas en paro).

•“Cobra Kai” (filmación de su sexta temporada; sus guionistas participan en la huelga).

•“The Sandman” (filmación de su segunda temporada; sus actores están en paro).

Aunque sus producciones aún no han definido nada, otras series que se podrían ver afectadas tanto por la creación de guiones, la ausencia de actores en el set o las negociaciones fallidas son: “Slow Horses”, “Bad sisters”, “Industry”, “The White Lotus”, “El día del chacal”, “Andor”, “Allien”, “Padre de familia”, “American Dad”, “Emily en Paris” y “Billions”.

Se quedan sin promoción

Entre las cintas que de momento se verán afectadas en sus eventos promocionales están: “Mansión encantada” (estreno 27 de julio), “Tortugas Ninja: Caos Mutante” (estreno 10 de agosto) “Gran Turismo” (estreno 24 de agosto) y “Cacería en Venecia” (estreno 14 de septiembre).

Estaba previsto que sus equipos realizaran junkets y acudieran a las premieres en las próximas semanas.

En cuanto a las películas en plena producción que se verán afectadas por el paro están: “Cazafantasmas 4”, “Mufasa: The Lion King”, “Avatar 3” y “Avatar 4”, según el sitio especializado en cine IMDb.

El poder de la unión

En las últimas semanas, muchos actores se solidarizaron con los 11 mil 500 guionistas que se fueron a huelga en mayo. Ahora, 65 mil miembros del sindicato de actores se han sumado formalmente al paro.

Los dos gremios enfrentan problemas similares con los estudios y los servicios de streaming. Les preocupa que los contratos no vayan a la par de la inflación y los pagos de regalías, que compensan a los creadores y actores por el uso de su material más allá de la emisión original, como en las reposiciones o en los servicios de streaming.

Los sindicatos también quieren regular el uso de inteligencia artificial que involucre su trabajo en cine y televisión.

No hay negociaciones previstas, y no se vislumbra un final para el paro laboral.

Es la primera vez que ambos gremios abandonan los estudios desde 1960, cuando el entonces actor Ronald Reagan era el líder del SAG.

Marcha de estrellas

Ayer, diversos actores se unieron a las protestas con los guionistas, en una huelga histórica para Hollywood. Uno de los que participaron fue el astro de “Ted Lasso”, Jason Sudeikis. El histrión estuvo entre los manifestantes afuera de NBC en Nueva York.

El astro de “Lord of the Rings”, Sean Astin, se unió a los manifestantes que gritaban frente a las oficinas de una plataforma en Hollywood, en esta marcha también estuvieron presentes la actriz de “Titanic” y “Unforgiven”, Frances Fisher, y la estrella de “The Nanny”, Fran Drescher, quien es la presidente del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés).

La llegada de los actores energizó los mítines donde la música sonaba a todo volumen y las aceras estaban llenas de manifestantes.

En otra parte, la actriz de “Once Upon a Time”, Ginnifer Goodwin, estaba entre los manifestantes frente a Paramount Pictures. Esta es la primera huelga simultánea de actores y guionistas en más de seis décadas.

Así mismo, es probable que rostros famosos de ganadores del Oscar y el Emmy se vean con cierta regularidad en los plantones en Nueva York y Los Angeles, agregando poder estelar a las manifestaciones frente a los estudios y las oficinas corporativas.

Para saber

Se salvan los dragones

Por su parte, la serie “House of the Dragon” anunció ayer que la huelga no los afectará, pues además de que los guiones ya estaban escritos cuando la primera huelga surgió, sus actores europeos están afiliados a una unión laboral diferente a la que se encuentra en protesta, por lo que decidieron no parar la grabación.

“Esto nos afecta a todos”

La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), que representa a empleadores como las plataformas, entre otros, lamentó la huelga y dijo que perjudicará a miles de trabajadores en negocios que apoyan la producción de cine y televisión.

Señalaron que la huelga de actores afectará más que al rodaje. Las estrellas ya no podrán promocionar su trabajo a través de estrenos en la alfombra roja o apariciones personales. No pueden hacer campaña para los premios Emmy ni participar en audiciones o ensayos.

Por su parte, la alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, dijo que estaba claro que la industria del espectáculo “se encuentra en un punto de inflexión histórico”. Instó a todas las partes a trabajar día y noche hasta que se lleguen a un acuerdo.

“Esto nos afecta a todos y es esencial para nuestra economía en general”, dijo Bass en un comunicado.

