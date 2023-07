El actor, productor y director tapatío, Frank Rodríguez, conocido por participar en cintas como “My First Movie”, “Todo” y “Verde, azul o café”, estará ofreciendo el próximo domingo 23 de julio a las 11:00 horas, una conferencia en la Comic-Con de San Diego titulada “Old Storytelling for new audiences”; esto será en la Sala 7B de dicho evento.

Y es que además de desenvolverse como histrión, desde el año 2003, Frank también se desempeña como cuentacuentos, pero dos años antes de la pandemia había pausado esta actividad por enrolarse más en la industria del cine, hasta que hace seis meses, junto con sus colaboradores y amigos Cesar Plasencia y David Puertas, lanzaron su canal de YouTube para desarrollar audiovisuales donde narra historias para las audiencias infantiles.

“Frank Cuentacuentos”, como se hace llamar, hablará durante la charla sobre los desafíos de crear contenido para niños utilizando la antigua tradición de los narradores callejeros y las nuevas tecnologías de transmisión. A propósito, EL INFORMADOR conversó con él, quien resalta que ni él ni sus colaboradores habían buscado este espacio en la Comic-Con y tampoco se lo esperaban; sin embargo, recuerda que hace cinco años ya le había tocado dar una conferencia sobre la industria del cine en Jalisco en este evento de San Diego.

“El canal (de YouTube) lo arranqué por un tema personal, yo tengo muchos años contando cuentos, aunque ya lo había dejado, pero César Plascencia, cinefotógrafo de películas como ‘Inevitable’ y ‘My First Movie’; así como David Puertas, que es animador, ya tenían tiempo diciéndome que hiciéramos el canal, yo estaba muy indeciso porque no sabía si iba a funcionar un contenido de cuentacuentos en YouTube, pero he visto que ya tiene sus vistas”.

Frank iba a ir en esta edición a la Comic-Con como invitado profesional, pero de pronto llegó esta noticia de dar una conferencia, “la cual quieren que la demos tanto en inglés como en español, va a estar muy interesante, porque me piden que cuente en público un cuento en inglés, así que estoy adaptando todo, para mí esto es nuevo completamente”. También recuerda que en una ocasión en este festival había presentado la cinta de horror “Las reglas de la ruina” del director Víctor Osuna donde él también participa.

Está confiado que esta charla será una buena oportunidad para potencializar aún más su canal de YouTube, “ningún cuentacuentos se había presentado en Comic-Con, o al menos un actor que presentará un proyecto así, totalmente infantil”.

Como cuentacuentos, Frank se ha presentado en festivales de teatro, ferias de libro y eventos privados: “De hecho, llegué a ir a varias fiestas infantiles. Y la verdad lo tengo que reconocer, me encanta trabajar para los niños y creo que hay buena química, sino no hubiera durado tanto tiempo, lo que sí no creí es que mi canal comenzara a tener público, porque aunque nuestro mercado son niños de cuatro a ocho años, pues no todos tienen el acceso a YouTube, siempre hay un papá que en teoría los está viendo”, así que saber que sus contenidos se están viendo en familia, le causa a Frank mucha felicidad. De hecho, compartió que sus principales audiencias vienen de México, Estados Unidos e India, por lo que le llama la atención saber por qué gustan sus videos en una cultura tan diferente a la occidental como la hindú.

Frank recientemente en junio presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) la cinta “Telephone” donde hace una participación; también, el próximo 27 de julio se estrena la película “Homicidio culposo” donde también tiene una participación especial, y está en el tintero también los lanzamientos de los filmes “Retrato familiar” y “Carretera 15”.

Toma nota

Escucha a Frank

Frank Rodríguez lanza sus cuentos todos los martes a las 17:00 horas en su canal de YouTube: www.youtube.com/@frankcuentacuentos/

CT