La relación entre el cuerpo y el deseo ha sido abordada de muchas maneras en la historia del cine. El cómo nos vinculamos con nuestros sentimientos, el cómo reprimimos nuestras emociones, y cómo la reconexión con nosotros mismos es siempre un viaje emocional, a veces complicado, a veces azaroso, pero que es necesario atravesar para llegar a la reconciliación.

La directora española Elena Martín Gimeno hace una nueva exploración de este tópico universal a partir de lo femenino y lo cotidiano en la película “Creatura”, dirigida, protagonizada y escrita por ella misma, en la que narra la historia de “Mila”, una mujer joven que, al mudarse con su pareja a un nuevo hogar descubre que su deseo ha desaparecido, y que la razón proviene de sí misma. Esta exploración la hará revisar su propia vida, su infancia y adolescencia, con el objetivo de conseguir la reconciliación consigo misma, su cuerpo, y el deseo.

En entrevista con EL INFORMADOR, Elena Martín Gimeno comparte cómo nació la idea y concepción de esta película que llegó esta semana a las salas de cine -Cinemex- en México.

El tabú como represión social

Para que “Creatura” llegara a existir, Elena Martín Gimeno tuvo que adentrarse en un largo proceso de investigación y de lectura, de entrevistas a expertos y padres de familia para poder entender los procesos del deseo a lo largo de las distintas edades de la vida, desde los albores de la infancia, la flor de la juventud, hasta las dificultades de la vida adulta.

“Fue un proceso muy intenso y muy bonito. Es un tema que yo desconocía, entonces tuve que leer y estudiar mucho, hablar con sicólogas, con sexólogas, con padres. Fue un proceso de investigación muy a fondo, lo cual me gusta mucho hacer porque crezco como persona. Cuando ya entro en el proceso de guion de ficción, el cómo transformar toda esa información en un arco de personajes que fuera emocional, interesante, que enganchara a la película, y que a la vez no fallara a todas esas cosas que habíamos atendido”, compartió.

Si bien “Creatura” fue escrita, dirigida y actuada por Elena Martín Gimeno, la directora aclara que la película carece de toda intención autobiográfica. No es una historia sobre su pasado ni sobre sí misma, sino que su objetivo, a partir de las entrevistas y el proceso de investigación, fue adentrarse en el proceso social que hace que la represión y la violencia sexual sigan existiendo.

“Como mujer adulta, obviamente me sentí reflejada en muchas de las cosas que leía y en muchas de las entrevistas que hacía. De alguna forma la película habla de mí así como habla de todas, pero no tenía la intención de hacer una película sobre mi vida. A mí lo que me interesaba era analizar cómo funciona socialmente el tabú y a dónde nos lleva. Para mí era muy importante entender todo el engranaje que hace que sigamos manteniendo el silencio o que permite que siga habiendo violencia sexual y represión. Para mí eso era más importante que centrarlo en la experiencia de una sola persona”.

Elena Martín Gimeno comparte que lo más recompensante de “Creatura” ha sido el cómo ha conectado con la gente, pues al final de diversas proyecciones, muchas personas se aproximaban a la directora para comentarle lo identificados que se sintieron, las cosas que también habían vivido y que fueron mostradas en la película. Pues en palabras de la directora, “Creatura” no es una película cruel, no es una película difícil de ver, simplemente narra la historia de seres humanos que, como todos, hacen lo mejor con lo que tienen.

En ese sentido, la directora puntualiza la importancia que tiene el arte en general como una manera de poder conectar con nuestros cuerpos y entendernos a nosotros mismos: “Yo creo que el arte juega un papel importante, todas estas historias al final nos cuentan como sociedad, y acaban generando una forma de pensar. No solo analizan lo que existe sino que construyen un relato en el que luego nos apoyamos y nos identificamos”, finalizó.