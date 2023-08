Presentar a las nuevas generaciones personajes que son dignos de admirar; sobre todo en este momento en que los ídolos no tienen una imagen positiva es, para el músico Alex Lora, atinado, sobre todo utilizando el cine y la música, como sucede con el filme “Héroes”, para el cual él hizo el tema principal.

“Es darle presencia y engrandecer lo nuestro, de admirar a aquellos que nos dieron patria, a los que nos llevaron a ser lo que somos ahora. Estamos poniendo en alto a nuestros Niños Héroes que, como dice la canción, enfrentaron sin miedo la adversidad", dijo Lora.

Para Lora la cultura mexicana tiene muchos ejemplos para admirar y recordó que en España, el músico y director Nacho Cano tiene éxito en teatro con una historia muy nuestra, “La Malinche”, donde él tuvo una participación especial hace unos meses, cantando un tema de Armando Manzanero; ahora, llegar con esta película de Ricardo Arnaiz, creando el tema “Somos héroes” es un gran honor.

“Siento que va de acuerdo con lo que es la película. Esto fue un compromiso, pero a la vez todo un agasajo, porque cuando tú creas una canción lo importante es el tema, que lo que dice sea algo que valga la pena, fue algo motivador participar con este trabajo”, dijo Alex Lora sobre la canción que hizo al lado de Aleks Syntek y que desde hace cinco días ya está disponible en YouTube.

El líder del Tri considera que las nuevas generaciones tienen que aprender mucho de esos jóvenes personajes, que el director y guionista Ricardo Arnaiz retrató muy bien en la película “Héroes”, la cual llegará a los cines en septiembre.

“Para enfrentarse a la vida hay que hacerlo con valor y dignidad, no puede hacerse con miedo, tienes que tener entereza, fuerza y estar convencido de tus sueños e ideales, como los niños de esta historia, que estaban conscientes de la situación y de lo que estaba pasando, algo que todos deberíamos hacer a cualquier edad, enfrentar la vida con entereza y pasión, porque sin esto no hay nada”.

Alex Lora explicó que “Somos héroes” va muy de acuerdo con la música que hace el Tri, porque habla de la realidad, de cosas que sucedieron o están sucediendo, que tienen que ver con la vida de todos, factor fundamental que los ha hecho permanecer en el gusto de la gente durante cinco décadas.

Esta canción es parte de los festejos del aniversario 55 del Tri, que tendrá su mayor momento el 1 de octubre con un concierto en la Arena Ciudad de México.

“Cuando empecé a rocanrolear hace más de cinco décadas, no esperé nada de lo que hemos logrado, como Grammys o que nos iban a poner estatuas, simplemente dije: 'me vale todo y ¡que viva el rock and roll!' Estoy feliz de celebrar este aniversario, porque quiero ver al guapo que diga que ha logrado esto, sobre todo con el apoyo de la gente que ha musicalizado su vida con mis canciones”.

CT