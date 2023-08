Para los amantes de la música romántica, la balada y los clásicos sonidos pop, hay buenas noticias. Regresa a Guadalajara el cantante brasileño Daniel Boaventura, para presentar su nuevo show “Best Part Of The Show Tour”.

La cita será en el Auditorio Telmex el próximo miércoles 15 de noviembre en punto de las 20:00 horas.

¿En dónde comprar boletos para Daniel Boaventura ?

Los boletos están a la venta a través de Ticketmaster y taquillas del auditorio. De acuerdo con la información presentada en el portal de Ticketmaster los precios irán desde los $600 pesos mexicanos, hasta los 2160 pesos, más cargos por servicios.

De hecho, su reciente sencillo le da nombre a la gira, el cual publicó el pasado 31 de marzo en plataformas digitales. La estrella recién cumplió 53 años en mayo pasado y también se ha destacado con gran éxito en la actuación. Entre sus canciones más exitosas destacan “Perharps, perharps, perharps”, en colaboración con Carlos Rivera; “Can´t take my eyes off you”, “Love is in the air” y “September”, clásicos que ha reversionado a su estilo.

En diciembre del 2021 publicó un álbum navideño, “Christmas is coming” y en 2019 lanzó el disco “From Russia with love”. En caso de que no puedas verlo en Guadalajara, el cantante brasileño también se presentará en la CDMX. El sábado 18 de noviembre también estará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

MM