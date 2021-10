Cinco series y películas para ver si te gustó "El Juego del Calamar"

Si has terminado de ver la serie "El Juego del Calamar", esta es una lista de historias con temáticas parecidas, en la que un grupo de personas debe ir sorteando diferentes pruebas de sobrevivencia.

"As the Gods Will"

Tal vez una de las más mencionadas últimamente es la japonesa "As the gods Will", dirigida nada más y nada menos por Takashi Miike, el famoso director de cine japonés, cuyo trabajo ha abarcado el cine gore con historias como "Ichi The Killer" y otros filmes mundialmente populares como "Audition".

Se ha llegado a comentar la similitud entre ambas historias, sin embargo, Netflix ha dado a conocer que en realidad, "El Juego del Calamar" tenía 8 años tratando de realizarse pero no encontraba quién quisiera apostar por ella debido al tipo de historia.

TWITTER/@AchillesTeeth

Pero ¿De qué se trata "As the gods Will"? la historia comienza con un estudiante llamado Shun Takahata, que se la pasa jugando videojuegos violentos. Un día, de pronto, se ve obligado a jugar un juego en el que un Daruma (una figura votiva sin brazos ni piernas) aparece en la escuela y a quienes se muevan les explota la cabeza. Nadie sabe qué es lo que está pasando, pero sí que tienen que sobrevivir a como dé lugar, con las reglas del juego. En cada salón de la escuela ocurrió lo mismo y sólo uno sobrevivió. Cuando creen que ya terminó, se enteran que "tienen que ponerle el cascabel al gato", y en el gimnasio de la escuela aparece un maneki neko gigante que se come a quienes intentan acercarse. El fenómeno se está replicando en todas las escuelas y hay aún más competencias en las que poco a poco irán siendo eliminados los sobrevivientes, hasta que sólo quedan unos pocos que irán descubriendo quiénes están detrás de este juego

"El Cubo"

TWITTER/@cinergiaonline

Un grupo de personas se despiertan dentro de un cubo gigante, con puertas que dan a otros cubos con trampas mortales, como una red capaz de rebanar un cuerpo humano. Los personajes encerrados allí son todos desconocidos entre ellos y tienen diferentes conocimientos que pueden ayudarlos a descifrar hacia dónde avanzar para intentar avanzar hacia una posible salida, pero lo cierto es que varios de ellos mueren en los intentos, y cuando no, los propios problemas entre ellos se vuelven otro obstáculo. Sin saber por qué o para qué, todos luchan por salir con vida. Esta es una trilogía en la que distintos grupos de personas tendrán que sobrevivir a pruebas que desconocen, sin instrucciones, sin mensajes, sin saber qué les espera al final

"Battle Royale"

TWITTER/@josueauzc

Esta es otra joya japonesa, una película de culto basada en un best seller. En la historia, el japón que se vive está en sus extremos, hay desempleo, las escuelas están siendo boicoteadas por los estudiantes y ante el descontrol, el gobierno lanza la ley Battle Royale, en la que cada año, una clase elegida al azar es llevada a una isla en la que los alumnos tienen que luchar entre ellos durante tres días y solo una persona puede sobrevivir.

"Alice in Borderland"

Otra historia creada por los japoneses. Netflix la lanzó en diciembre de 2020 y comienza con un joven llamado Arisu que sólo se la vive jugando videojuegos y su padre se lo recrimina, por lo que se va de casa a buscar a sus dos amigos. Se van a un festival en una de las zonas más habitadas de japón, luego de un incidente con la policía, se esconden en un baño y después de un rato salen porque se va la luz pero se dan cuenta que están completamente solos, que no saben a dónde se han ido todos. En la noche, ven una pantalla que les invita a jugar un juego, por lo que comienzan a seguir las instrucciones con la presencia de otras personas que llegan al lugar. La primera prueba tiene dos puertas, una que dice vida y otra muerte, cuando una de las mujeres cruza la que dice vida, muere, por lo que todos los demás se van por la otra puerta. Es así como les dan distintas "visas" que son tiempo en el que pueden seguir sin jugar, pero al final de esta tienen que seguir jugando para mantenerse con vida o morir en el intento.

"Liar Game"

TWITTER/@kdramahooknits

Esta serie está basada en un manga japonés en el que aparece una joven llamada Nao Kanzaki, quien es demasiado, demasiado honesta. Un día recibe un maletín con 100 millones de yenes, con una nota que era una invitación a Liar Game Tournament. Posteriormente, en la televisión aparece un personaje enmascarado que la felicita por aceptar estar dentro de la competencia, y que no se puede echar para atrás. Ahí se da cuenta que el sobre con el que venía el paquete del dinero tenía una pequeña leyenda que decía "Solo puedes abrir esto si estás de acuerdo en participar en Liar Game", es decir, que ella, en cuanto recibió el paquete lo abrió y sin querer, aceptó estar dentro del juego. A través de la pantalla, esta persona le explica lo sencillo el juego: robar el dinero de la otra persona, un gran reto para una mujer demasiado, demasiado honesta. "Cada acción hecha para robar dinero no será considerada como un crimen", y que el juego durará 30 días. El ganador o ganadora será quien tenga más dinero al final de la competencia.

