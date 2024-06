Chumel Torres es invitado a reunión con el Papa Francisco

Este viernes el Vaticano hizo una reunión bastante inusual, pues comediantes de todo el mundo tuvieron una reunión con el Papa Francisco, quien elogió el trabajo de los que profesan el humor y la comedia en todas sus variantes.

A través del canal de Youtube Vatican News se dieron a conocer las primeras imágenes de los asistentes, quienes estaban entre las personalidades "más queridas, solicitadas y aplaudidas". "Es más fácil hacer lo trágico que lo cómico", dijo espontáneamente el Papa, antes de insistir en la centralidad de la risa en la vida humana y describir el humor como "el mejor antídoto contra el egoísmo y el individualismo".

Finalmente, alabó el humor que "no ofende, no humilla y no reduce a las personas a sus defectos", especialmente en un momento en el que la comunicación genera tensiones. Lo mismo ocurre con el humor sobre Dios y la religión, insistió, afirmando que es "posible" reírse de ellos, pero solo "sin herir los sentimientos religiosos de los creyentes, especialmente de los pobres".

Por otro lado, en el evento se encontraba Chumel Torres, quien compartió algunas postales con figuras como Jimmy Fallon y Chris Rock, expresando que "estoy en la habitación donde sucede".

