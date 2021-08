Christopher von Uckermann sana a través de la música

Desde hace tiempo el actor y cantante Christopher von Uckermann ha reflejado en sus proyectos un mensaje de unidad, sanación y motivación, un estilo de vida que lo ha llevado a sentirse pleno, y está compartiendo estas experiencias a partir de la música, ayer 27 de agosto lanzó en plataformas digitales su reciente sencillo “Heal Together”, un tema que llama a la unidad para encontrar la luz y empoderar el alma.

“Este tema me tomó ochos meses de principio a fin, desde todo el proceso hasta que se lanzó, porque desde ser independiente es otro ritmo, y la verdad que muy bien, tuve la oportunidad de trabajar con dos grandes amigos, Pere George y Juan Galeano. Y este tema llega de una melodía, en estas meditaciones que he estado haciendo desde hace tiempo, me llegó como esta señal de compartir estas melodías con una letra que te ayude a conectar, que sea empoderadora y que te llegue al alma, y que termine con unos coros muy poderosos, además, la canción nace en el piano”, cuenta en entrevista para EL INFORMADOR.

Además, “Heal Together” se está lanzando como parte de un movimiento, justo para convivir en unidad. “La idea es que todos hagamos una comunidad, que tengamos sobre todo ese pensamiento de unidad y de ahí para adelante; el tema te habla de la intuición, de que hay luz en la oscuridad”. El videoclip se encuentra en edición y espera Christopher poder presentarlo en los próximos días.

Sobre cómo ha sido vivir con este cambio de conciencia, expresa Christopher que ha sido un proceso de vida que viene de tiempo atrás. “Me he sentido muy contento con esa evolución y estos tiempos a todos nos abrieron los ojos en muchos sentidos, a mí sobre direccionar todo lo que hago con un propósito mayor, trabajar como ser humano, aprender más e irlo plasmando, creo que los artistas son una evolución, porque escuchas los temas que cantaste en el pasado y dices… ‘¡Órale! Tal vez ya no pienso de esa manera, pero está esa nostalgia por lo que hiciste en algún tiempo”.

Por eso es que le gusta sacar contenido nuevo, pero prefiere darse el tiempo de desarrollarlo, “si no siento la cuestión creativa, pues no, tiene que fluir”, además para Christopher ser un artista independiente ha valido la pena porque conoce todo lo que hay detrás de un proceso como el desarrollar una canción o un disco, de hecho le gustaría producir y componer con otros artistas.

“Heal Together” es una carta de presentación para todo lo que viene, no ha pensado en colaboraciones con otros artistas, pero sí le gustaría hacer alianza con alguno, expresa que le gusta la propuesta de varios.

Los planes con RBD

Luego del éxito que tuvo el reencuentro de RBD en diciembre del 2020, comparte Christopher que se plantea una gira para marzo del próximo 2022.

Anota que “con el grupo se pensaba hacer este concierto virtual y ya, pero de alguna manera todos dijeron que porque no hablamos con Dulce María y hacíamos algo todos juntos, así que casi estamos todos (hasta el momento sin Poncho Herrara), pero todo depende de lo que pase con el mundo (a propósito de la pandemia), no depende de nosotros esa parte, pero si se logra, por qué no hacer una gira de despedida ahora en esta etapa de nuestras vidas”.

La idea es que si se logra el proyecto, también se lance un nuevo tema.

