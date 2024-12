El cineasta británico Christopher Nolan, conocido por su audaz enfoque en la narrativa y la visualización de conceptos complejos, ha revelado su siguiente gran proyecto: “La Odisea”, una adaptación de la famosa obra clásica de Homero, que se estrenará el 17 de julio de 2026, bajo el sello de Universal Pictures.

"Es una epopeya de acción mítica filmada en todo el mundo con la nueva tecnología cinematográfica IMAX. La película lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas" , dijo el estudio en un escrito en X.

Un elenco de lujo

El filme contará con la participación de estrellas de Hollywood como Matt Damon ('The Martian'), Tom Holland ('Spiderman'), Anne Hathaway ('The Devil Wears Prada'), Zendaya ('Challengers'), Lupita Nyong'o ('A Quiet Place'), Robert Pattinson ('The Batman') y Charlize Theron ('Monster'), según avanzó el diario especializado Variety.

Este proyecto de Nolan sucede a “Oppenheimer”, la historia del físico al que se le atribuye la invención de las bombas atómicas que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial y con la que se coronó en la última gala de los premios Óscars, alzándose con siete estatuillas.

'La Odisea': Un clásico de la Literatura Griega

“La Odisea”, escrita en el siglo VIII a.C., narra las peripecias de Odiseo (Ulises) en su largo y tortuoso regreso a casa tras la Guerra de Troya.

A lo largo de sus aventuras, se enfrenta a monstruos mitológicos, seres fantásticos y diversos desafíos que pondrán a prueba tanto su astucia como su resistencia. La obra ha sido interpretada y adaptada innumerables veces en la historia del cine y la literatura, pero la versión de Nolan promete llevarla a un nivel completamente nuevo.

Con la experiencia acumulada en producciones como “Dunkirk”, que abordó un momento crucial de la historia moderna, Nolan parece ahora inclinarse por explorar una de las historias más emblemáticas de la antigüedad. Su enfoque único en la construcción de mundos y la tensión emocional puede proporcionar una perspectiva fresca y emocionante de la epopeya de Homero, conectando el pasado mitológico con las sensaciones cinematográficas modernas

Con información de EFE

FP