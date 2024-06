Universal Music interpuso en 2022 una demanda contra Christian Nodal, con la que buscaba que el cantante no se adjudicara ilegalmente los discos "Me dejé llevar", "Ahora" y "AYAYAY!", que incluyen éxitos como "Adiós amor", "Nace un borracho" y "De los besos que te di".

Ahora, la disquera ha solicitado que el caso sea judicializado, lo que implica que se presente ante un juez penal federal para que se tomen decisiones legales sobre las acusaciones de falsificación y fraude.

Antes de judicializar el asunto, las decisiones se tomaron en la fase de investigación, conducida por el Ministerio Público o la fiscalía. En esta etapa, se recopilaron pruebas y se tomaron declaraciones donde, inicialmente, parecía que Nodal había ganado la disputa legal.

Sin embargo, durante el proceso de investigación, y de acuerdo con Universal Music, el Ministerio Público Federal, que lleva la carpeta de investigación número FED/ DGCAP /DGCAP-CDMX/94/2023, iniciada el 10 de junio pasado, ha encontrado que la firma del notario en los contratos presentados por Nodal no corresponde a su puño y letra.

Dado que 32 documentos no tienen la firma auténtica del notario, Universal Music está solicitando que la investigación se judicialice y se envíe ante un juez penal federal para proceder contra Nodal. Universal sostiene que los padres del cantante fabricaron contratos para atribuirle a Nodal la titularidad de las obras, lo que consideran fraude.

La historia

La disquera presentó en 2022 una demanda contra los padres del cantante, Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez, y, posteriormente, contra el propio Nodal. La querella se basa en la posible falsificación de 32 documentos presentados en una demanda contra la disquera en 2021 por parte del cantante y su familia, esto luego de que Nodal los abandonara.

El cantante describió su relación con Universal Music como "tóxica". Intentó negociar la renovación de su contrato, pero no logró un acuerdo ni obtuvo su libertad contractual inmediata. Fue entonces cuando anunció su firma definitiva con otra disquera, aunque aún tenía un contrato vigente con Universal Music.

La decisión del intérprete de firmar con otra disquera, ignorando casi por completo los acuerdos con Universal Music, provocó que la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON) lo vetara, impidiendo la difusión y comercialización de su música sin el consentimiento de Universal. Como resultado, recurrió a acciones legales.

Fue entonces cuando el cantante de "Adiós amor" obtuvo una suspensión definitiva contra el veto a finales de 2021, asegurando que no tenía ningún contrato vigente con Universal. Ahora, esos documentos que utilizó para obtener la suspensión son los que, según las investigaciones, se consideran presuntamente fraudulentos.

"Yo tengo una resolución de una juez federal que ordena que no se haga posible todas las medidas que solicitó Universal, que no existe tal veto, tan falso es que un juez lo está ordenando... Como yo no quise firmar un nuevo contrato, están vendiendo todo este circo", señaló Nodal entonces.

