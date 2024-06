Belinda siempre tuvo razón sobre Nodal, aseguran usuarios en redes

Tras el polémico anuncio oficial de la relación amorosa que sostienen Christian Nodal y Ángela Aguilar, muchas teorías han surgido entre los internautas, tanto para el caso de Belinda como el de Cazzu.

Concretamente con Belinda, ex pareja de Nodal, usuarios han inundado las redes mencionando que Beli tenía razón y que habría que "pedirle una disculpa pública", esto por haberla juzgado tras el lanzamiento de su éxito musical "Cactus", en el que evidentemente hace un recorrido por cómo fue su relación con el ahora novio de la menor de los Aguilar.

Específicamente con extractos de la canción "Cactus", los internautas confirman en realidad cómo ha sido Nodal en sus relaciones amorosas pasadas.

"No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar... A lo hecho, pecho, con o sin despecho, a nuestro amor no le diste el respeto, yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui...", es una de las estrofas de la canción de Belinda, lo que ahora podría confirmar estas teorías de los usuarios.

al final belinda siempre tuvo la razón, ahora los quiero ver a todos de rodillas pidiéndole perdón por todo... pic.twitter.com/nCsaZPpdpL— vale �� (@flawlessbeli) June 10, 2024

