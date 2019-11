“Chicago Fire” incendia la pantalla

Esta semana se estrena una nueva temporada de “Chicago Fire”, la serie de acción dramática sobre la vida de un grupo de bomberos en la ciudad de Chicago. El primer episodio de esta nueva entrega se proyectará hoy a las 21:00 horas, por la señal de paga de Universal TV.

Parte de la franquicia, que también incluye las series de “Chicago P.D.”, “Chicago Med” y “Chicago Justice”, su actor principal Joe Minoso nos platicó sobre las líneas narrativas de esta octava temporada: “Como actor y como personaje pasamos por una gran pérdida. Es algo que reverbera en toda la temporada, con todos. Mi personaje (‘Joe Cruz’) lo toma muy duro, y es algo que cambia al programa. Esta temporada se trata de lidiar con la pérdida. Es algo que personalmente nos afecta en el set día a día. Ya filmamos el episodio diez. En el show afectó a todos en nivel, marca la serie, las diferentes acciones que se toman por esa pérdida. Creo que es lo que más resalta en esta temporada”

Joe forma parte del equipo de “Chicago Fire” desde 2012, cuando su vida cambió: “Es lo que más ha influenciado en mi vida, en muchas maneras. El show mismo ha cambiado mi lugar en la vida, definitivamente tengo una mejor vida: compré mi primera casa, conocí a mi esposa, me ha mantenido en Chicago por muchos más años de los que pensé, me ha mostrado la ciudad de otra manera. También, profesionalmente, no estaría donde estoy. El hecho de estar en varios shows con el mismo personaje por cinco años es un gran regalo para cualquier actor. ‘Joe Cruz’ cambió la vida de Joe Minoso para siempre”.

Edificante y social

Para el actor, interpretar su rol tiene también un peso político por la estigmatización que han tenido los latinos desde la presidencia: “Me siento honrado de estar trabajando en este país en esta época, con un personaje que es un héroe, uno de los buenos tipos. Retrato a un personaje abierto, fuerte, latino, en Estados Unidos en este 2019. Creo que es importante mostrar eso: los latinos en este país pueden ser así. Es un honor y lo tomo con orgullo”.

Una cualidad de la serie fue que para darle mayor verosimilitud los actores fueron asesorados por bomberos reales: “Muchos bomberos siguen colaborando en el show, ya sea los bomberos o los oficiales. Todos seguimos conectados en esa manera, prácticamente diario”.

En cuanto a la diversidad, el actor agregó esa importancia que se refleja en la producción: “Creo que ‘Chicago Fire’ muestra un gran rango de quiénes somos en este país. Es gente de diferente color, etnicidad, ideas políticas. Creo que eso es parte del país, y de cómo nos llevamos para un propósito común, en servicio de la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros: enfocarnos y emular eso”.

Sincronización perfecta

Sobre las otras producciones que se ligan en la “franquicia de Chicago”, Joe Minoso platicó la experiencia de colaborar en otras producciones con su mismo personaje: “Es sorprendente, es muy divertido. Regularmente cuando entramos al set de los otros shows somos actores invitados, no estamos en el ambiente: pero en estos mucha parte del equipo es el mismo, con responsabilidades similares. Es como una gran familia: es como ir a casa de los primos para jugar. Me la paso muy bien, es entretenido para todos. Los otros programas son divertidos al comparar qué tan diferentes podemos ser. Es una experiencia genial, hay una camaradería instantánea”.