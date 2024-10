“Chespirito” reconcilia a Florinda Meza y Roberto Gómez Fernández

Las diferencias entre Roberto Gómez Fernández y Florinda Meza parecen haber llegado a su final, así lo dio a conocer el hijo de “Chespirito”, quien además dijo que ella había tenido un papel fundamental en el regreso del “Chavo del 8” a la televisión.

“Es un momento feliz, fue un camino muy largo, de pláticas y de ponernos de acuerdo, pero finalmente se logró”, expresó Gómez Fernández durante su paso por la alfombra roja del musical “Jesucristo Superestrella”.

El también productor explicó que se debieron sumar varias voluntades para que esto sucediera, porque cada una de las partes, Televisa-Univisión y él, tenían distintos puntos de vista a defender, pero al final llegaron a un acuerdo, y es en este punto donde la viuda de Roberto Gómez Fernández entró.

“La influencia de Florinda también es importante, ella ha sido un apoyo muy importante, se hizo equipo y creo que seguiremos haciendo equipo, porque tenemos el mismo fin, las mismas intenciones, que es que el legado de mi padre sea tratado como debe, eso nos lleva al mismo camino a los dos y hay que ir agarrados de la mano”, explicó el también productor.

Roberto dijo que no tiene más que agradecimiento para Florinda Meza, no sólo porque siempre hubo cosas buenas en lo personal y en lo profesional, fue la primera que le dio la oportunidad de dirigir siendo él muy joven, una experiencia que marcó su camino; y a pesar de que se está realizando una bioserie de su padre (”Sin querer queriendo”), no podría integrarla a este proyecto porque está casi terminado, pero vienen otras cosas en las que Meza seguramente estará, como la segunda temporada de la serie.

Lo roces entre ellos comenzaron al poco tiempo del fallecimiento de “Chespirito” (28 noviembre de 2014), ya que comenzaron a tener desacuerdos sobre los derechos del legado del comediante, del cual Florinda fue coautora de muchos guiones del “Chavo del 8” y “Chespirito”; pero lo que complicó aún más las cosa, fue cuando se anunció la realización de la bioserie y ella no fue tomada en cuenta ni siquiera dando testimonio, motivo por el cual en mayo de 2024 se inició un proceso legal por parte de Meza, con el fin de que la historia sea contada con apego a la realidad.