Sin ningún tipo de miedo hacia la muerte, y más bien visto con respeto como parte de la misma vida, la actriz María Antonieta de las Nieves compartió que ya tiene listo su funeral.

"Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados; tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar", señaló la intérprete de "La Chilindrina", entrañable personaje de "El Chavo del 8".

Aunque su deseo es irse como "La Chilindrina", la actriz confesó que eso no lo ve posible, porque sus hijos no quieren, incluso le han dicho que si hasta en ese momento piensa hacer el ridículo.

"Yo sí quiero que me disfracen de La Chilindrina, pero a ellos no se les da estas cosas tan simpáticas que a mí se me ocurren".

La razón para desear esto es muy sencilla, ella tiene 52 años siendo "La Chilindrina", más de la mitad de su vida, por eso se siente orgullosa de ello y desea que pongan algo simpático en su epitafio, como "Así como nació, se fue".

Incluso ya pensó qué sucederá con su colección de más de 100 Chilindrinas y alrededor de 100 objetos extras, espera que lugares como el Museo del Juguete Antiguo o el Museo del Niño, cobijen estos objetos tan preciados por ella.