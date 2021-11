“Chernóbil: la película”, una historia de heroísmo

Esta semana se estrena en nuestro país la cinta “Chernóbil: la película” (Chernobyl, Rusia, 2021), un drama que se sitúa en los días en que ocurrió la tragedia que, desde una pequeña ciudad de lo que hoy es Ucrania, transformó la vida de los soviéticos hace 35 años. En este sentido, el director y protagonista del largometraje de ficción, Danila Kozlovsky, tiene claro que al público “queremos contarles sobre cómo este suceso agitó y cambió a gente ordinaria en héroes, queremos hablar de esas personas y honrar su memoria”.

Kozlovsky refiere que supo de esta historia gracias a un primer intento de guion del reconocido documentalista Alexander Rodnyansky (ahora productor de la cinta); “cuando leí, algunas escenas me hicieron proyectar la película en mi mente, la manera en cómo quería hacerla y buscaba contar esta historia”.

Con todo, refiere el realizador, no fue tarea sencilla, “la parte más difícil fue tomar la información que ya teníamos, y trabajar con lo que era verdad y lo que no, porque había muchos mitos y leyendas acerca de lo que aconteció en Chernóbil”. Por eso, dice, “buscamos que la mayor cantidad de gente vea esta película en el cine, que vean y escuchen nuestra historia sobre estos personajes y su heroísmo”.

Problemas y fortuna

Otra dificultad que el equipo de producción debió enfrentar fue que, para otorgar realismo a la historia, no se permitía filmar en el lugar de los hechos (debido a los altos niveles de radiación, que impusieron un cerco de 30 km a la redonda) y era imposible ubicar a 100 o 200 personas -entre personal técnico y artistas- en el sitio para poder llevar a buen puerto el proyecto.

Por ello, quienes conformaban el grupo de diseño de producción tuvieron la fortuna de que “por primera vez en la historia” se les permitiera filmar en la planta nuclear de Kursk, que “fue construida con el mismo diseño y en la misma época que la de Chernóbil (de hecho, son prácticamente idénticas”).

En palabras de Kozlovsky, que también es uno de los productores de “Chernóbil: la película”, fue esencial la labor de los actores que intervienen en el largometraje pues “realmente confiaron en sus papeles, confiaron en la historia y en las consecuencias de los eventos que abordamos en la cinta”.

Por ese motivo, establece el director-actor, agradece el trabajo de Oksana Akinshina, Filipp Avdeev, Igor Chernevich o Nikolai Kozak (entre otros miembros del reparto), “porque le tuvieron afecto a la película, y no por mí o por el proyecto en sí, sino porque sintieron un compromiso con la historia que perseguimos contar. Ahora me doy cuenta que la cinta no se hubiera podido realizar sin ellos”, comentó.

Detrás del drama

“Chernóbil: la película” (Rusia, 2021) es dirigida por Danila Kozlovskiy, con guion de Elena Ivanova y Aleksey Kazakov. Con Oksana Akinshina, Filipp Avdeev, Igor Chernevich, Nikolai Kozak.

La cinta nos cuenta la historia de tres personas (Alexey, Valery y Boris), que tienen como misión drenar el agua de un depósito bajo el reactor en llamas de la planta nuclear de Chernóbil. El agua se calienta cada vez más y el riesgo de muerte es enorme. Es un relato de personajes comunes que se convierten en héroes en medio del desastre.

SABER MÁS

¿Qué pasó?

El 26 de abril de 1986, en la central nuclear de la ciudad de Chernóbil, en la ex Unión Soviética (hoy territorio ucraniano, cerca de la frontera con Bielorrusia), explotó el reactor 4 durante la madrugada, cuando se realizaban pruebas de corte eléctrico. La cifra oficial de muertos consigna poco más de 30, pero se cree que las consecuencias han sido mucho más devastadoras y sus efectos persisten hoy día.