Chayanne en México: Nuevas fechas y tarjetas que participan en la preventa

El regreso de Chayanne a México ha generado un verdadero fenómeno, no solo por la euforia de sus fans, sino también por la enorme demanda de boletos. En cuestión de horas, se agotaron las entradas para todas sus presentaciones, incluidas las dos inicialmente anunciadas en la Ciudad de México. Durante la preventa exclusiva, la página de Ticketmaster se colapsó, dejando a muchos seguidores sin boletos y decepcionados.

Sin embargo, la esperanza nunca muere, y pensando en quienes no pudieron conseguir entradas, el artista puertorriqueño decidió agregar nuevas fechas.

La noticia fue anunciada en las redes sociales de Ocesa y luego confirmada por Chayanne, quien expresó su gratitud a su público por el cálido recibimiento y se mostró sorprendido por el éxito de ventas. "Me emociona saber que México siempre me recibe de una manera especial. Estoy asombrado por estos sold outs, pero esto no termina aquí; habrá más noches para disfrutar y bailar. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya tengo ganas de verlos", escribió en su Instagram.

En la Ciudad de México, se llevarán a cabo los días 6 y 7 de marzo en el Palacio de los Deportes , el mismo lugar que albergará las primeras dos fechas. La preventa comenzará el 1 de noviembre a las 11:00 horas , pero estará limitada a tarjetahabientes Citibanamex. La venta general abrirá el 2 de noviembre para todos los bancos.

En Guadalajara, los nuevos shows están programados para el 5 y 6 de febrero en el Auditorio Telmex , mientras que en Monterrey, se presentará el 14 de febrero en el Estadio Banorte .

La gira "Bailemos Otra Vez" marca el regreso de Chayanne a la música tras varios años de ausencia y será una oportunidad para revivir éxitos como "Torero", "Completamente enamorados", "Dejaría todo" y "Provócame", entre otros.

Con información de SUN.

