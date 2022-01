Chabelo confirma estar en recuperación de fractura en brazo

A través de su cuenta oficial de Twitter, Xavier López “Chabelo” compartió a sus seguidores que se encuentra en recuperación tras un accidente que le provocó una fractura en el brazo en recientes días.

“Tengo manita, no tengo manita… efectivamente me fracturé un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!”, escribió "Chabelo" en sus redes sociales, aunque no ha brindado más detalles sobre cómo ni dónde sufrió el accidente que de momento lo mantendrá enyesado.

Los seguidores del conductor, quien por 48 años llevó la titularidad de su programa televisivo “En familia con 'Chabelo'” a través de Televisa, le expresaron buenos deseos para que su recuperación sea rápida y sin mayores complicaciones.

Entre los comentarios de los fans también destacan algunos con humor publicando memes sobre cómo "Chabelo" está viviendo su recuperación, además de sugerirle que tenga más cuidado ante este tipo de lesiones al recordarle que tiene 86 años de edad y cualquier incidente puede ser de alarma en su salud.

Otros fans han aprovechado la reactivación de "Chabelo" en su cuenta para expresarle deseos de volverlo a ver en la pantalla con algún programa como el que lideró por décadas, por lo que animan al conductor a que busque negociar con alguna televisora nacional como Televisa o TV Azteca.

De acuerdo a El Universal, personas cercanas al también actor, habrían confirmado que "Chabelo" se accidentó en diciembre del 2021, aunque tampoco se han dado más detalles sobre cómo sufrió el percance. Entre los trabajos más recientes de "Chabelo" que lo han mantenido en la mira del público destaca el filme mexicano “El complot Mongol” de 2019, dirigido por Sebastián del Amo y co-protagonizado por Bárbara Mori y Damián Alcázar.

