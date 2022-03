César Bono es hospitalizado; este es su estado de salud

César Bono fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, lo que alarmó a los seguidores del actor y al Internet en general; sin embargo, éste se reportó para agradecer las muestras de cariño y apoyo de la gente. “No corro peligro”, dijo.

Bono, de 71 años, ahora tuvo que ser atendido por especialistas por una complicación de salud, horas después de esto, el propio César compartió que se encontraba estable y bien de salud.

"Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud. No corro peligro", dijo César.

Hay que recordar que en agosto del 2021, Bono dio positivo a la prueba de COVID-19 y rompió el silencio sobre su salud luego de haber superado un infarto al miocardio y ocho cerebrales, que le provocaron problemas de movilidad y lo obligaron a recurrir a una silla de ruedas y bastón.

"Sigo con problemas de movilidad, pero no estoy tonto, no dependo de nadie, en lo material nadie me mantiene, nadie me lleva al baño, nadie me baña, puedo vestirme, digo, me tardo tres veces más que cualquier señor, pero sí lo hago, sí lo puedo hacer y eso me gusta más que ser millonario", dijo en aquella entrevista.

A sus 71 años Bono, actor de "Vecinos", seguía trabajando tanto en la popular serie de televisión, como en la obra de teatro "Defendiendo al cavernícola", producción en la que participa desde hace más de 20 años.

