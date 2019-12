Celebridades manifiestan sus posturas ante la Cuarta Transformación

Al igual que muchos políticos, las luminarias mexicanas también se han pronunciado respecto al cambio de gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestando su inconformidad respecto a lo planteado por la Cuarta Transformación.

De acuerdo con el portal Show!, entre los famosos mexicanos existen posturas que ven algunas áreas de oportunidad en el esquema socio-económico actual en México, sin embargo, también destacan la incertidumbre que genera.

Tal es el caso de la actriz y conductora Montserrat Oliver, quien ha dejado ver la falta de trabajo en la actualidad: "Ha sido un año muy revuelto, cayeron muchos que qué bueno que cayeron, porque había cosas de muchos años. Qué bueno que haya cambios".

"Pero lo que yo necesito, yo Montserrat, es que haya más trabajo, más prosperidad y que todo vuelva a la normalidad, porque siento que la gente tiene mucho miedo y se han parado muchísimas cosas", subrayó.

Asimismo, la actriz Kika Edgar, ve un panorama perfectible del país y tiene esperanza en que mejoren las cosas. "Yo creo que siempre meterte en la política es un tema muy controversial porque cada uno tiene su punto de vista, sin embargo, creo que México se merece más en todas las áreas".

Por lo mismo expresó: "espero se pueda lograr y que superemos cada una de las trabas que van existiendo. México se merece muchas cosas porque somos trabajadores, fuertes, decididos, solidarios, buenos. Espero que mejoren las cosas".

Mientras tanto, hay otros artistas que no planean dar un veredicto final hasta ver más el desarrollo de la presente administración, como en el caso de Blanca Guerra, quien advierte "no tengo ningún balance aún, todavía le estoy dando el beneficio de la duda a Morena para ver si se componen las cosas".

La actriz consideró que es poco tiempo para emitir un comentario. Sin embargo, tiene cosas en las que todos estamos de acuerdo, como en que los que menos tienen tengan más y tener una sociedad más equitativa. "Creo que en la balanza, hay más cosas que todavía no se logran de lo que en su campaña prometió y algunas contradicciones de lo que sí están haciendo".

"Hasta entonces voy a creer en un gobierno, pero mientras yo vea todo esto, que los sueldos no son suficientes, en el transporte las cosas son una pesadilla y la inseguridad; si pones todo eso en la balanza hay poquitas cosas que en realidad me convencen y muchas que no", advirtió.

Por su parte, el actor Héctor Bonilla estimó que "gran parte de la cúpula empresarial no está contenta, evidentemente es difícil pensar que se pueda transformar al país con estos meses que van, la gente que mueve al país se siente afectada.

Al hablar sobre los nexos con el FMI, estimó que "Andrés Manuel tiene que pensar que no sólo es para su famoso eslogan `Por el bien de todos, primero los pobres´, con el cual estoy de acuerdo, pero al Fondo Monetario Internacional le valen madre los pobres, ellos están en contacto directo con el dinero del país y hay que tomar en cuenta que si no dejamos contentos al FMI, simplemente nos aplastan y ahí hay que mediar", advirtió.

Por último, el actor Joaquín Cosío señala algunas actitudes del mandatario en turno, las cuales no son objetivas y no benefician en su totalidad a los mexicanos.

"En el año, Andrés Manuel López Obrador ha tenido eventos afortunados y otros no tanto. Hay claras muestras de un autoritarismo muy radical y marcado, una animadversión contra la crítica, una intolerancia contra aquellos que de pronto no estamos de acuerdo con algunos sucesos o decisiones que se toman.

A su parecer, "hay una actitud sobre todo bastante agresiva, insolente, muy soberbia contra varios sectores que no coinciden con él, es claramente adverso al trabajo intelectual, al trabajo creativo, ha sido manifestado muchas veces", acusó.

"A un año de su gestión han pasado muchas cosas, es un hombre que trabaja fuerte, duro, pero que pareciera sólo tiene en mente una serie de proyectos y que nadie lo va a mover de ahí. Creo que ha olvidado o no ha caído en la cuenta de que es un presidente que nos debe gobernar a todos, que tiene que escucharnos a todos y dar cabida a todas las opiniones", advirtió.

En ese sentido expuso que "sus rencillas con la prensa son claramente manifiestas. Voté por él y lo trágico y lo patético, ante una oposición tan patética también, es que probablemente volveríamos a votar por él pues las opciones son nulas".

El gremio artístico se ha visto afectado por la falta de apoyo en la presente gestión, aunque hay algunos artistas que le dan el beneficio de la duda, mientras otros afirman que la toma de las decisiones de AMLO no siempre es la mejor.

También el mundo de la docencia actoral ha sido testigo del nuevo cambio y figuras que han tenido su propias escuelas de actuación, tienen una opinión que dar, como los actores Alberto Estrella, y Patricia Reyes Spíndola quienes aseguran que se han visto afectados como directores de sus academias pues no cuentan con los recursos suficientes para mantenerse operando.

