"Celda 211", la nueva producción de Netflix en México, se estrenó ayer con una gran acogida por parte del público . La historia narra la odisea angustiante de Juan Oliver -Diego Calva-, un abogado de derechos humanos que se queda atrapado en un cereso de Tijuana en el momento desafortunado en el que estalla un motín y la muerte se apodera del complejo.

Desesperado por regresar a casa junto a su esposa embarazada, Juan se hace pasar por uno de los reos, pero cuidar su humanidad, sus valores y sus creencias se volverá cada vez más complicado mientras la brutalidad, la violencia y la sangre hacen que la situación dentro de la penitenciaría se convierta en una carrera contra reloj. Poco a poco, la propia oscuridad que reside dentro de él le hará darse cuenta que no es tan distinto de los criminales de los que se ve rodeado.

Basada en la novela del escritor español Francisco Pérez Gandul, y llevada al cine por Daniel Monzón, "Celda 211" fue adaptada por Netflix al contexto mexicano, en un drama lleno de cambios y giros inesperados que mantendrán al espectador al borde en todo momento.

En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, las actrices Úrsula Pruneda y Karina Gidi conversaron sobre su experiencia de grabar esta serie, que fue un reto actoral en sus respectivas carreras, y del gran compromiso que tuvo Netflix en México para brindar a sus suscriptores contenido de calidad.

Úrsula Pruneda interpreta a una oficial del cereso que es tomada como rehén por los prisioneros en el momento en el que estalla el motín. La actriz compartió que nunca en su carrera había grabado algo semejante, lo que representa para ella una bocanada de aire fresco.

ESPECIAL / NETFLIX

"Es la primera serie de acción que hago en mi vida y amé correr, gritar, sudar, subir. El humo, el fuego, que corran para acá. Fue pesado, muy pesado. O sea, es el tipo de series que les toca hacer a los más chavos, y a mí me encantó ser parte de eso. Es de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida".

Por su parte, la actriz Karina Gidi interpreta a la gobernadora de Tijuana, personaje que si bien se mantiene fuera de la prisión y la crisis que se vive dentro, brinda una perspectiva externa de lo que acontece en el panorama político, los entretejidos de las autoridades y el crimen organizado, la presión de Estados Unidos. Karina opinó que si bien no tuvo la diversión de "sudor y tatuajes" del personaje de Úrsula, sí fue una experiencia cautivadora interpretar a una política de México.

"Fue interesante para mí explorar los retos naturales del personaje. Hubo un reto ahí con los acentos, y tuve que tener cuidado porque mi personaje es gobernadora. En general los políticos tratan, cuando hablan en público, de no sonar demasiado a como sonaría una persona que vive en un área rural, con este acento mucho más marcado. Entonces me divertí. No me tocó la parte más divertida, que es estar entre tatuajes y sudores, pero siempre es interesante interpretar a alguien de la política porque tienen capas de intenciones y de cosas de lo que están haciendo y diciendo. Siempre hay otras jugadas alternativas, y actoralmente eso obliga a un reto".

Si bien "Celda 211" acontece en una prisión mexicana en un suceso que no dista mucho de la realidad, Úrsula Pruneda considera que la serie brinda un retrato más universal que mexicano, y que no es necesariamente un reflejo de lo que ocurre en nuestro país.

"Yo creo que el poder de la ficción es tan inmenso, tan brutal, que la serie se vuelve por completa y absolutamente universal. No puedo hablar de una sola región en el mundo donde puedan pasar o no este tipo de cosas. Siento que el asunto con esta serie es que tiene un ritmo brutal, una gran capacidad de resolver en términos visuales, unos valores de producción hermosos. Y sí, seguramente hay cosas que pasan en las cárceles del mundo que son parecidas y que son ejemplos como esto, pero no podría hablar de algo en particular en México", comentó la actriz.

"Celda 211" ya se encuentra disponible en Netflix, una serie de seis episodios donde la adrenalina mantendrá a los espectadores al filo de la oscuridad del corazón humano, y de los límites que se rompen para seguir vivo. ¡No te la pierdas!

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV