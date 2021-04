Cecilia Toussaint, seducida por el rock argentino

Luego de haber publicado en diciembre del 2020 su álbum “Cromático”, la cantante y actriz Cecilia Toussaint está de vuelta con otro proyecto sonoro, se trata del disco “El lado sur de mi corazón”, el cual grabó durante 2019 en Buenos Aires, Argentina y con el que rinde homenaje a los rockeros de ese país sudamericano. La carta de presentación es “Mientes”, una reversión con el sello característico de la artista, cuya autoría es de Charly García y Pedro Aznar.



“(Este disco) lo tenía guardado, esperando para darle su espacio y su tiempo a ‘Cromático’. Y ahora estoy muy contenta de publicar y mostrar por primera vez el sencillo ‘Mientes’ de Charly García y Pedro Aznar, dos músicos importantísimos de la escena argentina desde los 80”, comparte en entrevista.



Explica Cecilia que algo que es muy característico de ella, es que cuando reinterpreta una canción, le gusta hacerla a su manera, apropiarse del tema de forma absoluta. “Eso procuro, hacer las canciones mías, adueñármelas, de hecho, no me gusta mucho casarme con las versiones originales, en otras ocasiones que he hecho algún cover, trato de escucharlo lo menos posible, justo para que mi voz encuentre su propio camino en el tema, por supuesto, el arreglo, los músicos y el acompañamiento me ayudan y me llevan a algún lugar. Por eso para mí es tan importante qué material selecciono para cantar, porque tiene que ser algo que me conmueva para que yo pueda hacer un buen trabajo interpretativo”.



Arma su propuesta



En el material, Cecilia también incluye a otros autores como Fito Páez, Lisandro Aristimuño y Luis Alberto y Dante Spinetta, entre otros. Recuerda que este proyecto discográfico se ha venido desarrollando de poco a poco. “Es un sueño larguísimamente acariciado. Yo siempre he sido fanática de muchos músicos argentinos, es una música con la que me identifico muchísimo y que ha formado parte de mi soundtrack personal”.



Así que fue redondeando la idea, primero con autores del rock argentino que fueran representativos para una generación, luego vino el buscar a un productor y se alió con Tweety González, “es un músico extraordinario que ha trabajado con muchas de las personas que yo admiro y respeto”. Además, en la placa participan músicos argentinos y su hijo Julián André.



Desde 1994, Cecilia es artista independiente, así que este proyecto todavía es más importante, “porque se implica mucho esfuerzo económico, y hasta emocional, es un camino arduo sacar discos independientes, y hacerlos como a mí me gusta, bien grabados y con buenos músicos”. Agradece al señor Dionisio García, quien confió en el proyecto y produjo el álbum. Comparte que el proyecto lo ofreció a disqueras, pero no se interesaron, sin embargo, “siempre encuentro la forma y el camino, además siempre te encuentras ángeles que te quieren ayudar”.

AMD